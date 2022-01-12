桃園電子廠、北市聯醫爆群聚 疫情延燒雙北

北市聯醫中興院區爆發院內感染，兩名專責病房護理師染疫，其中一人男友也確診，醫院加強防疫管控、環境清消，戶外快篩站則正常提供篩檢。（記者林俊良／攝影）

台灣昨天新增70例確診，創下去年7月27日降至二級警戒以來最高紀錄，其中12例為本土個案，九人與桃園機場 群聚事件有關，桃機群聚案累計已達38人，擴散到桃園一家電子廠停工，280人被隔離；另外三例本土來自台北市聯醫院院內群聚感染，兩人為新冠肺炎專責病房護理師，一人為護理師男友，由於生活圈位於新北市，疫情 已延燒到雙北。

針對北市聯醫感染事件，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，指標個案為案17570、專責病房大夜班護理師，1月7日定期篩檢結果為陰性，9日喉嚨痛，10日採檢呈陽性；院方採檢專責病房所有護理人員，發現另一名護理師（案17571）確診，屬於無症狀。第三名確診是案17570護理師男友。

張上淳說，兩名護理師Ct值偏低，病毒量高，單位同事均已匡列隔離。全院環境採檢結果為陰性，昨天已清消；由於確診護理師照顧五名感染者，其中三人感染Omicron變異株，指揮中心考慮擴大匡列隔離醫院宿舍同事。

北市衛生局表示，兩名護理師都完已接種三劑疫苗 ；護理師男友案17570為某餐酒館廚師，同職場員工四人匡列居家隔離，並擴大採檢六人。

另九名本土個案與桃機群聚有關，其中確診居服員相關個案累積13人。影響最大的是其乾妹妹（案17507）為某電子廠員工，昨新增四名同事確診（案17535、案17569、案17576、案17577），工廠緊急停工、清消外，相關接觸人員共280人，也分批送往集中檢疫所隔離14天。

此外，確診居服員的兒子（案17504）傳染給安親班同學（案17505），昨日同學母親也確診為案17573，由桃園市衛生進行匡列疫調中。該居服員曾照顧過的家戶感染案例，之前已有三人確診，昨再增二人確診，為指標個案、未滿兩歲幼童的父親（案17574）及三歲姊姊（案17575），累積五人確診。

另有兩例桃機確診清潔員家人確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，案17416全家病毒基因序列報告出爐，S蛋白序列和機場清潔員、機場保全一致，屬於同一群聚，累計桃機相關染疫個案已達38人。

本土疫情再起，指揮中心宣布，1月15日重啟1922預約平台，17日至23日開放18歲以上者預約第三劑疫苗；目前已有五名未滿12歲幼童確診，張上淳表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員將討論是否讓5至11歲兒童接種。