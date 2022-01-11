台灣桃園電子廠、北市聯醫爆群聚

北市聯醫中興院區爆發院內感染，兩名專責病房護理師染疫，其中一人男友也確診，醫院加強防疫管控、環境清消，戶外快篩站則正常提供篩檢。記者林俊良／攝影

台灣11日新增70例確診病例，創下去年7月27日降至二級警戒以來最高紀錄，其中12例為本土個案，9人與桃園機場 群聚事件有關，桃機群聚案累計已達38人，擴散到桃園一家電子廠停工，280人被隔離；另外3例本土來自台北市聯醫院院內群聚感染，兩人為新冠肺炎專責病房護理師，1人為護理師男友，由於生活圈位於新北市，疫情 已延燒到雙北。

針對北市聯醫感染事件，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，指標個案為案17570、專責病房大夜班護理師，1月7日定期篩檢結果為陰性，9日喉嚨痛，10日採檢呈陽性；院方採檢專責病房所有護理人員，發現另一名護理師（案17571）確診，屬於無症狀。第3名確診是案17570護理師男友。

張上淳說，兩名護理師Ct值偏低，病毒量高，單位同事均已匡列隔離，暫時隔離在另一處空病房。全院環境採檢結果為陰性，11日已經清消；由於確診護理師照顧5名感染者，其中3人感染Omicron變異株，指揮中心不敢大意，考慮擴大匡列隔離醫院宿舍同事。醫院已緊急清理相關病房，移出部分病人。

另9名本個案與桃機群聚有關，其中確診居服員相關個案累積13人。影響最大的是其乾妹妹（案17507）為某電子廠員工，11日新增4名同事確診（案17535、案17569、案17576、案17577），工廠緊急停工、清消外，相關接觸人員共280人，也分批送往集中檢疫所隔離14天。

此外，確診居服員的兒子（案17504）傳染給安親班同學（案17505），11日同學母親也確診為案17573，由桃園市衛生進行匡列疫調中。該居服員曾照顧過的家戶感染案例，之前已有3人確診，11日再增2人確診，為指標個案、未滿兩歲幼童的父親（案17574）及3歲姊姊（案17575），累積5人確診。

另有兩例桃機確診清潔員家人確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，案17416全家病毒基因序列報告出爐，S蛋白序列和機場清潔員、機場保全一致，屬於同一群聚，累計桃機相關染疫個案已達38人。

台灣本土疫情再起，指揮中心宣布，1月15日重啟1922預約平台，17日至23日開放18歲以上者預約第3劑疫苗 ；目前已有5名未滿12歲幼童確診，張上淳表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員將討論是否讓5至11歲兒童接種。

11日是機場長程航班落地採檢新制上路首日，第一天就在6個航班中驗出31人陽性，快速增加的案例，再度考驗國內病房量能。