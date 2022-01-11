我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／台灣女生的永續時尚願景：人類與地球和好

鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息

台灣桃園電子廠、北市聯醫爆群聚

記者謝承恩、許政榆、邱宜君／台北報導
北市聯醫中興院區爆發院內感染，兩名專責病房護理師染疫，其中一人男友也確診，醫院加強防疫管控、環境清消，戶外快篩站則正常提供篩檢。記者林俊良／攝影
北市聯醫中興院區爆發院內感染，兩名專責病房護理師染疫，其中一人男友也確診，醫院加強防疫管控、環境清消，戶外快篩站則正常提供篩檢。記者林俊良／攝影

台灣11日新增70例確診病例，創下去年7月27日降至二級警戒以來最高紀錄，其中12例為本土個案，9人與桃園機場群聚事件有關，桃機群聚案累計已達38人，擴散到桃園一家電子廠停工，280人被隔離；另外3例本土來自台北市聯醫院院內群聚感染，兩人為新冠肺炎專責病房護理師，1人為護理師男友，由於生活圈位於新北市，疫情已延燒到雙北。

針對北市聯醫感染事件，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，指標個案為案17570、專責病房大夜班護理師，1月7日定期篩檢結果為陰性，9日喉嚨痛，10日採檢呈陽性；院方採檢專責病房所有護理人員，發現另一名護理師（案17571）確診，屬於無症狀。第3名確診是案17570護理師男友。

張上淳說，兩名護理師Ct值偏低，病毒量高，單位同事均已匡列隔離，暫時隔離在另一處空病房。全院環境採檢結果為陰性，11日已經清消；由於確診護理師照顧5名感染者，其中3人感染Omicron變異株，指揮中心不敢大意，考慮擴大匡列隔離醫院宿舍同事。醫院已緊急清理相關病房，移出部分病人。

另9名本個案與桃機群聚有關，其中確診居服員相關個案累積13人。影響最大的是其乾妹妹（案17507）為某電子廠員工，11日新增4名同事確診（案17535、案17569、案17576、案17577），工廠緊急停工、清消外，相關接觸人員共280人，也分批送往集中檢疫所隔離14天。

此外，確診居服員的兒子（案17504）傳染給安親班同學（案17505），11日同學母親也確診為案17573，由桃園市衛生進行匡列疫調中。該居服員曾照顧過的家戶感染案例，之前已有3人確診，11日再增2人確診，為指標個案、未滿兩歲幼童的父親（案17574）及3歲姊姊（案17575），累積5人確診。

另有兩例桃機確診清潔員家人確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，案17416全家病毒基因序列報告出爐，S蛋白序列和機場清潔員、機場保全一致，屬於同一群聚，累計桃機相關染疫個案已達38人。

台灣本土疫情再起，指揮中心宣布，1月15日重啟1922預約平台，17日至23日開放18歲以上者預約第3劑疫苗；目前已有5名未滿12歲幼童確診，張上淳表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員將討論是否讓5至11歲兒童接種。

11日是機場長程航班落地採檢新制上路首日，第一天就在6個航班中驗出31人陽性，快速增加的案例，再度考驗國內病房量能。

機場 疫情 疫苗

上一則

立陶宛外長：讓台灣人以「台灣」為名不是錯誤

下一則

台海軍水下作業暫無發現F16V 空軍徹夜投照明彈

延伸閱讀

桃機205項缺失 員工怨被放生2年 1年僅2次教育訓練

桃機205項缺失 員工怨被放生2年 1年僅2次教育訓練
新聞眼／國門又有漏洞 王必勝沒想到…讓大家沒想到

新聞眼／國門又有漏洞 王必勝沒想到…讓大家沒想到
長程落地篩檢 桃機首班41人4確診 防疫車禁載一般客

長程落地篩檢 桃機首班41人4確診 防疫車禁載一般客
本土確診1天激增12例 燒至照顧家庭

本土確診1天激增12例 燒至照顧家庭

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18

超人氣

更多 >
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」