新聞評論／桃機感染圈不能輕率 否則年關難過

桃機相關工作人員新冠肺炎確診規模已擴大到超過30人，「護理台灣隊」勘查共發現205個缺失。（本報資料照片）

從首例桃機清潔員確診，一路查出防疫 計程車司機、歌友會、保全人員、手推車員中鏢，顯示從桃園機場 擴散的疫情 已深入社區，反映機場管理漏洞重重。更值得注意的是，手推車員確診並非機場這端篩檢所發現，而是一名兩歲男童發燒在醫院驗出確診，院方機警回溯查出其同住家人確診，再回推手推車員之妻擔任居服員感染方才查知。那天，一日暴增12例本土確診，令人驚心。

正逢年關將近，這樣的消息確實令人難以樂觀；有醫師直言：「大家都別過年了。」事實是，近來境外移入的確診者激增，每天高達數10例。本月中旬，從境外返鄉過年的人潮將達到新的高峰，在防疫旅館不足的情況下，指揮中心定調「7+7」政策不變；如此一來，將有更多人在未及驗出確診前即返家團聚，乃至四處出遊，勢必將病毒散得更遠更廣。

這樣的說法，並非危言聳聽。歐美國家最近一波疫情大爆發，主要就是聖誕節加年假的人口大舉移動返鄉團聚所致；加上Omicron病毒擴散力強，美國才會發生一天上百萬人確診事件。我國雖然宣布嚴守邊境，但在指揮中心頻頻宣布本土「加零」後，機場工作人員心理上漸漸鬆懈，洗手間、手推車漸漸成為死角，病毒即從這些地方滋生逸散，被帶進本土。

可議的是，在王必勝領軍的機場防疫、檢疫作戰中，竟未主動查獲手推車員這一條線的風險；反而是經由照護家庭幼童染疫，由醫院警覺推演得知。指揮中心檢疫竟不如地方醫院細心，這究竟是職業的疲乏或權力的傲慢，抑或只想早早結案，以致對機場基層工作者的安全輕忽以對，值得細究。奇怪的是，幼童的CT值達26，但居服員的CT值才14，這樣的感染順序並不合邏輯，似是幼童感染在先。對此，不知陳時中作何解釋？

手推車員夫與居服員妻的感染，是一條必須高度關注的傳播鏈。原因是，居服員過去一周即照顧過8個家庭，其中一個家庭已有3人確診，其餘家庭是否受到影響，都必須仔細檢視。尤其，這些家庭都有子女就讀中小學，其中染疫的孩子CT值僅十幾，處於傳播力正強的階段，若在校園或安親班擴散開來，甚至又帶回各自家裡，桃園的社區感染風暴將變得極為棘手。這點，無論是醫院、學校或社區機構，都不能掉以輕心。

面對春節返國人潮，指揮中心要打的是一場硬仗；一不小心，國境大門就可能成為病毒長驅直入的破口。更重要的是，指揮中心必須因應境外移入疫情的變化，隨時調整國內的防疫腳步，不能一味因循兩年來的舊思維。舉例而言，第一、Omicron的潛伏期只有3天，較Alpha或Delta之一周為短，政府的防疫及疫調的標準必須有所調整；第二，Omicron的症狀與流感相似，極易受到忽略，指揮中心應該列舉特徵，要求醫療院所注意；第三，政府的PCR檢測效率始終太差，不僅無法在機場有效把關，有時連旅客出了防疫旅館或返家才驗出。號稱「超前部署」的政府，難道兩年來都在原地踏步？

這波從桃園機場逸散的疫情，從染疫者的足跡分布看，確實呈多線輻射發展，證明機場管理疏漏處處。目前最重要的是，根據每一條足跡徹底追蹤出可能的破口，及時補強，至少要把疫情控制在區域的範圍內，別讓病毒利用春節團聚四下播散。值得慶幸的是，Omicron的感染多為輕症，已接種的民眾不必恐慌，未接種者則要趕緊補打。指揮中心必須繃緊神經，備妥應變方案，否則這個春節大家都不好過。