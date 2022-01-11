長程落地篩檢 桃機首班41人4確診 防疫車禁載一般客

交通部要求機場防疫車隊兩周內，停止載送一般客。（記者余承翰／攝影）

台灣本土疫情 再拉警報，11日零時起，搭乘歐美、中東、紐奧等長程航班入境者須在機場 完成PCR核酸快篩，陰性者才能至防疫 旅館、集中檢疫所，如為陽性，直接從停機坪旁搭車至醫院，不會進入機場，政策上路第一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午表示，第一架抵達的班機，有4人採檢陽性。此外，也規定防疫車禁載一般客，防止混搭避免疫情擴大。

第一班華航CI52班機在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，入境旅客共41人，有4人陽性。

陳時中說，全球均調整為三級地區，包括美國在內，入境者均需「加嚴」處理，返台後需完成14天檢疫措施，且搭乘歐美航線等長程旅客還需入境採檢。

對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，取消重點高風險國家，改名「加嚴之三級流行地區」，但實際上反而是「放寬」，不用強制至集中檢疫所14天，而可自費至防疫旅館，採取春節專案如「7+7」等方案。

此外，這波桃機疫情已有3名防疫計程車司機染疫，為避免防疫計程車載防疫客又載一般客，增加染疫風險，交通部要求桃園、松山和小港機場防疫計程車隊，即日起至23日停止載送一般客，交通部提供每天3500元的「包車」補貼，並在右後車門貼貼紙供一般旅客識別，也要求計程車載客後落實清消，回機場還要再消毒一次。

交通部民航局說，桃機9日已開始實施，松機和小港則從昨起實施兩周。實施期間司機須切結，一旦查獲違規將追回補助，並取消排班資格。

民航局說，目前桃機、松機和小港各有694、344和183輛防疫計程車，受補助司機每3天需至機場做PCR採檢，並依規定穿戴防疫裝備、裝設隔板及隔簾等。