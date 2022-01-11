新聞眼／國門又有漏洞 王必勝沒想到…讓大家沒想到

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，即起對「長程班次」入台旅客做完快篩再放行。（記者季相儒／攝影）

桃園機場 群聚事件越演越烈，指揮中心在桃機設前進指揮所、派護理台灣隊揪漏洞，甚至緊急禁止防疫 計程車載一般客。然而，疫情 已邁入第3年，指揮中心永遠只在做事後的危機處理，面對瞬息萬變的疫情與狡猾的病毒，卻做不到事先危機管理，才使病毒攻破國門，陷入重重危機。

每次只要發生重大的群聚感染事件，指揮中心的SOP就是派出醫福會執行長王必勝進駐，過段時日，再對外宣布清零，將其塑造成「必勝英雄」。這樣的戲碼過去兩年來不斷上演，這次當然也不例外。

這次最早的爆發點被懷疑是桃機6號行李轉盤旁的廁所，前兩天，人就在「案發現場」附近的王必勝有感而發地說，「從沒想過會在這裡有任務」。大家才赫然驚覺，原來王必勝對桃機的防疫竟如此生疏，顯然指揮中心事先根本沒有針對桃機有過防疫的沙盤推演及緊急應變。

尤其，去年爆發華航諾富特飯店事件，外界以為指揮中心已對國門防疫訂下SOP，但根據本報系聯合報追查，過去兩年來，指揮中心可說直接「放生」機場，讓擔綱戊守邊境防疫第一線的機場自己摸索。桃機自身當然也要負起防疫責任，但畢竟桃機的專長並不在此，得由衛福部訂下SOP，讓他們遵循，而不是出了事，再來「即刻救援」，永遠追著病毒跑。

難怪護理台灣隊根據旅客入境流程勘查，發現205項缺失，指揮官陳時中會輕描淡寫地說，都是小缺失。每一個小漏洞看起來都微不足道，但乘上200倍，可就不是小缺失。

尤其這些防疫疏失，中國已發生過很多次了。去年境外移入個案入侵中國多個機場，中國民航局就要求機場從事國際業務的一線工作人員，每兩天做一次PCR，其他後勤服務人員每周兩次，國際與國內航班人員不得混流等。

中國對機場人員的嚴控，足以作為台灣防疫借鏡，指揮中心卻總是耽溺於每天的零確診，不趁「承平時期」檢討機場防疫動線、防疫計程車風險，乃至體檢防疫旅館。疫情走過兩年，「凡破口者必為國門」早已是定律，說真的，王必勝的「沒想到」才讓我們「沒想到」。