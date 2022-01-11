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台灣染Omicron多為輕症 2歲童確診 本土最小案例

台灣新聞組／台北11日電
台灣木土疫情傳出2歲孩童感染Omicron，為本土年紀最小案例；圖為桃機加強入境旅客檢疫。（記者季相儒／攝影）
台灣木土疫情傳出2歲孩童感染Omicron，為本土年紀最小案例；圖為桃機加強入境旅客檢疫。（記者季相儒／攝影）

目前台灣Omicron染疫個案大多為輕症、無症狀感染者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在Omicron確診者中有4成屬於無症狀感染者、6成輕症，症狀以喉嚨癢痛、輕微咳嗽、發燒、鼻塞、全身倦怠等類流感症狀為主，鮮少有嗅味覺異常。其中更傳出2歲孩童（案17416）感染Omicron，為本土年紀最小案例。

昨天白天指揮中心公布新增6例本土案例，分別是2名手推車工作人員（案17506、17503）、手推車員工夫妻的未滿10歲小孩（案17504）以及其安親班同學（案17505）、居服員妻的友人（案17507）、歌友會群聚的案17369的家人（案17487）。

昨晚再度傳出案17507的職場同事也傳出確診，指揮中心晚間證實，該案為本國籍20多歲男性，該家長的小孩所就讀的國小今天也預防性停課一天。

昨新增案例多與手推車員工夫妻有關，指揮中心指揮官陳時中說，「目前染疫個案都找得到感染源，社區環境基本上還是安全的。」且居服員妻（案17472）從元旦至8日共照顧過8個家庭，採檢7個家庭、12人，結果均為陰性。

Omicron 陳時中 流感

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