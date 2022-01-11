桃機205項缺失 員工怨被放生2年 1年僅2次教育訓練

桃機群聚事件擴大，即起針對長程航班旅客進行入境普篩。記者鄭超文／攝影

桃機感染事件不斷擴大，桃機防疫 究竟是哪裡出了漏洞？根據本報系聯合報追查，桃機作為邊境防守最前線，但衛福部過去一年僅協助桃機兩次教育 訓練，等入境動線出現破口才願接管，讓桃機人員感嘆兩年來如同被「放生」，多數時間都是自己摸索防疫準則。

護理台灣隊接連兩天在機場 糾正缺失，揪出205項問題，初步可分為3大類：工作人員不清楚感染管控原則、機場人員的防護設備穿脫不當、清潔消毒的方法錯誤等。不過，陳時中卻強調，「這些都是非常小的缺失」，將採取面對面、循環式的教育訓練，改善疏漏缺失。

桃機三日出現第一名清潔員確診後，指揮中心雖派出醫福會執行長王必勝成立前進指揮所，但據了解，陳時中事發後到桃機開會時曾詢問，進駐在機場的疾管署北區管制中心，為什麼沒有協助與指導？對方回覆，「有，我們一年有替桃機人員做兩次教育訓練。」

不具名的桃機員工無奈地說，「春節返台人潮本來就很多，風險為何都轉嫁在桃機身上？」尤其疾管署人員處理入境旅客防疫事宜後，進入入境大廳就與他們無關，未持續協助桃機做動線的感染管控，「指揮中心每個月重新檢視一次都不為過吧。」

疫情爆發以來，國外已多個境外移入感染機場員工案例，過去幾次本土病例大爆發，都被指向與國門帶入的病毒有關，不過，指揮中心顯然並沒有因此強化機場對感控的管理，並訂下ＳＯＰ。

交通部官員透露，這兩年桃機防疫守得很好，但病毒不斷在演變，以往的措施得「與時俱進」，桃機當然應尋求支援，但指揮中心也應輔導、共同合作。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，機場工作人員缺乏感控觀念，這是二○五項缺失中最主要的問題。其次為防護裝備使用方式不對，穿脫防護衣時未分隔清潔與乾淨區塊，有人口罩一戴就超過八小時。再者，清消方式錯誤，例如，消毒液稀釋或抹布擦拭方法不正確，已派護理人員至機場，現場一對一教學。

至於為何未及早介入機場防疫訓練，指揮中心發言人莊人祥說，過去兩年機場並未發生人員交叉感染事件，疾管署在桃機每年舉辦兩次感控教育訓練，是為了培訓各單位的感控種子師資，再由種子師資進行內部員工教育訓練。