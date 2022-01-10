10風險國改為「加嚴三級地區」 入境自費採檢住檢疫所

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者陳雨鑫／攝影)

境外移入案例持續增加，今新增26例境外移入，半數以上都是自美國入境。中央流行疫情 指揮中心今宣布，原本列為重點高風險國家的10個國家，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及及奈及利亞等，將改列為「加嚴之三級流行地區」。

指揮官陳時中 表示，因應高風險國沿用的疑慮，調整為加嚴，整個春節方案都是全面加嚴第三級流行地區入境檢疫措施，提供前兩日陰性報告都一致，一律入住防疫 旅宿或自費及檢索完成十四天，檢疫及自主健康管理期間配合六次PCR或公費快篩。

陳時中表示，回歸這個第三級流行地區的檢疫措施。包括之前說的非洲國家。差異是過去原本要公費入住集中檢疫所，移除後她可以自費入住及檢索或防疫旅社。原來進來的人以為可公費集中檢疫，我們會盡量予以協助，原先集中檢疫所只提7+7方案，現在對這些國家有自費14天方案。

台灣去年11月底及12月初為因應Omicron變異株，實施「重點高風險國家」來臺旅客管制措施，迄今已逾一個月，截至1月7日已執行162位旅客專案集中檢疫，累計篩檢出2例Omicron變異株病例。指揮中心將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。

指揮中心表示，因應國際新冠疫情持續，我國已加嚴邊境檢疫措施，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，旅客抵臺後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫，旅客應於入境後的檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。此外，長程航班抵臺的旅客應於機場落地採檢及進行快速核酸檢驗，陽性者由空側搭乘救護車後送專責醫院。

指揮中心表示，如旅客於本措施宣布實施前已完成航班機票預訂，且有改訂防疫旅宿的困難，仍可自費至集中檢疫所檢疫14天，或撥打1922防疫專線，並提供航班訂票證明，由本中心協助安排至集中檢疫所自費檢疫。