本土確診1天激增12例 燒至照顧家庭

桃機群聚風暴擴大，指揮中心普篩8000名相關人員。（記者季相儒／攝影）

指揮中心昨天公布桃園機場 群聚新增十例本土案例，晚間桃園再傳新增一名相關連本土病例，累計此波桃機群聚案例達24例，加上另一例與此群聚無關的計程車個案，昨天共新增12例本土，創本波疫情以來單日新增本土案例最多紀錄。

疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中 表示，雙北桃園基隆等醫院、長照機構禁止探病，室內外運動、唱歌均需戴口罩。

指揮中心昨天下午公布新增11例本土案例，含兩起家庭群聚，包含清潔員案17308的二名家人染疫，以及機場手推車人員的居服員妻子染疫，導致照顧家庭三人群聚。據了解，昨晚桃園再傳出上述本土案例（案17473）家人染疫，未滿十歲男童，尚未列入案號，該名染疫者的學校從今天起停課14天。

指揮中心表示，該群聚事件已有三波傳播，兩條傳播鏈清晰，整起事件指標案例為最早發病的案17307，最可能感染的場域為「桃機六號行李轉盤旁廁所」。

昨新增11例本土案例，分別為案17308的二名家人、一名北市防疫 計程車司機、二名清潔人員、二名機場手推車人員，其中一名手推車人員（案17453）的居服員妻子（案17472）染疫，引發另一個家庭三人確診。

陳時中表示，照顧家庭群聚起源為年僅二歲幼兒，1月7日發燒就醫，醫院警覺性高，即時採檢確診，初期以為是社區不明感染源案例，後續篩檢孩子的家人，確定幼兒的母親以及其大伯也染疫；疫調顯示，幼兒大伯日前接受一名居服員照護，而該居服員的先生是桃園機場手推車工作人員，才知與桃機群聚有關。該居服員服務場所達六到七個家庭，疫調人員緊急匡列接觸人員。

至於案17453，陳時中提出三大染疫可能，包括與另一名同染疫的手推車工作人員互傳、辦公處所與清潔人員相鄰，或曾接觸到確診者碰觸的手推車，目前正釐清可能的感染源。此次桃機染疫者均在二航廈工作。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，桃機群聚至少傳了三波，目前已經釐清兩條傳播鏈，一條是由案17307傳出去的清潔人員群聚，另一條是防疫計程車司機案17240，確定是由自美入境旅客感染，兩者病毒定序一致。至於機場保全以及手推車人員等感染途徑仍需定序及調查。

昨新增12例本土個案中，包括一名北市防疫計程車司機（案17467），由於病毒量低，研判為舊案。