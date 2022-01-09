台新增11本土個案 指揮中心：24日前維持二級警戒

桃園機場疫情擴大，指揮中心今公布新增11名本土個案、49例境外。(圖：指揮中心提供)

桃園機場疫情 擴大，指揮中心今公布新增11名本土個案、49例境外。指揮中心今宣布，1月9日至24日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫 措施。指揮中心指揮官陳時中說，調整相關規定包括運動、唱歌、拍照及直播等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩 ，但外出時有飲食需求，得免戴口罩；餐飮場所須實聯制、量體溫、宴席不得逐桌敬酒敬茶。

陳時中說，下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，包括農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

此外，於指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如：藝文表演、劇組、電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

至於，營業場所及公共場域，含交通運輸應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。而賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。