我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

台新增11本土個案 指揮中心：24日前維持二級警戒

記者沈能元、陳雨鑫、邱宜君／台北9日電
桃園機場疫情擴大，指揮中心今公布新增11名本土個案、49例境外。(圖：指揮中心提供)
桃園機場疫情擴大，指揮中心今公布新增11名本土個案、49例境外。(圖：指揮中心提供)

桃園機場疫情擴大，指揮中心今公布新增11名本土個案、49例境外。指揮中心今宣布，1月9日至24日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫措施。指揮中心指揮官陳時中說，調整相關規定包括運動、唱歌、拍照及直播等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩，但外出時有飲食需求，得免戴口罩；餐飮場所須實聯制、量體溫、宴席不得逐桌敬酒敬茶。

陳時中說，下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，包括農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

此外，於指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如：藝文表演、劇組、電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

至於，營業場所及公共場域，含交通運輸應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。而賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。

發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志...
發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者陳雨鑫／攝影)

口罩 防疫 疫情

上一則

均打過3劑…桃機+2 陳時中：若有必要桃園將三級警戒

延伸閱讀

入境台灣長程班次要篩檢 陳時中：採陰才能放人

入境台灣長程班次要篩檢 陳時中：採陰才能放人
50人入境就有1染疫 除帛琉外擬全列高風險國

50人入境就有1染疫 除帛琉外擬全列高風險國
桃機群聚擴大、本土+5…陳時中坦承：已社區傳染

桃機群聚擴大、本土+5…陳時中坦承：已社區傳染
黑白集／陳時中說對了 疫情破口不是人…是制度

黑白集／陳時中說對了 疫情破口不是人…是制度

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫