柯文哲轟第三劑之亂：不緊急的 擊垮最緊急的

台北市長柯文哲認為，第三劑應優先讓機場、旅館、醫院人員施打。（記者楊正海／攝影）

中央宣布開放民眾施打第三劑疫苗，昨日各地出現搶打潮，北市預約系統15分鐘出現2.3萬人搶登記，系統一度癱瘓。台北市長柯文哲 昨出席新住民親子日活動後受訪指出，「日頭赤炎炎、隨人顧性命」（台灣俚語：形容人遇到患難，以顧全自己為先），一開始他就建議，如果他來決定，應該是機場 、旅館 、醫院人員先打。

柯文哲說，中央突然說開放，結果北市15分鐘湧入2萬3000多人搶預約，一窩蜂。他知道衛福部政次薛瑞元有召開緊急會議，其實如果純粹專業考量，如果是他來決定的話，一定是預約第三劑，由機場、旅館、醫院人員先打，但突然開放前兩劑疫苗滿三個月可以打，台灣有六、七百萬人可以打。

柯文哲說，打仗一定要先知道哪一個是重點要害，重兵防守，現在突然一開放，有600萬以上的人符合資格，一定湧進來，因為每個人是這樣，「日頭赤炎炎、隨人顧性命」，不會管是不是醫護人員，應該先讓給那些醫護人員先打，所以那個系統，就會讓那些不是最緊急的去擊垮最緊急的。

柯文哲說 台北市還是兩線處理，現在大概最多下個禮拜會打10萬劑，但還是留一下量能，先處理醫院旅館跟機場。他知道大家都很急，會湧進來。

對於機場、旅館、醫院人員都先打造冊，會不會又出現特權疫苗？柯文哲說，旅館、醫院跟機場相關從業人員，這都有名冊，還有一點，「八十、二十法則」，不要為了一、兩個偷打，妨礙戰術。