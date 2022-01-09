全台搶打第三劑 人龍綿延數百米 陳時中：疫苗絕對夠

疫情持續升溫，台灣全民搶打第三劑疫苗，台中市文心森林公園8日開設假日疫苗接種站，民眾大排長龍等待接種。（記者黃仲裕／攝影）

Omicron疫情侵入社區，指揮中心宣布大幅放寬民眾施打第三劑新冠疫苗資格，各地昨天出現預約、搶打熱潮，北市預約系統一度癱瘓，台中文心森林公園疫苗站外民眾排隊人龍綿延數百公尺，平均要排等一小時才打得到；各地醫療診所湧進詢問電話，有醫院表示，施打量能還未準備好。

新北市長侯友宜呼籲，中央疫苗量一定要盤點好，不要造成疫苗不足現象出現。指揮中心指揮官陳時中 昨天則掛保證，強調疫苗量絕對充足，還有700萬到800多萬劑，「量非常多」，會讓願意打的民眾都能打到，同時考慮重新開啟1922預防接種平台，預計今天公布結果。

台中昨加開接種站，免預約、隨到隨打，疫情升溫讓大量民眾湧向接種站，位於南屯區的楓樹活動中心接種站一早就出現排隊人潮，上午場從400劑追加到800劑仍不夠打。位於文心森林公園接種站還沒開打就出現大量排隊人群。有民眾在臉書分享，「比中二選情更熱的地點，就在各區疫苗快打站」。

南屯區楓樹里長陳伯仲說，原本是為方便社區附近居民接種一、二劑爭取疫苗，沒想到突然開放第三劑，連潭子、北屯區民眾打電話來詢問，當地大半里民也都想先打追加劑。

文心公園排隊接種人潮眾多，雖然從一條加開到五條接種線，民眾仍排了一個多小時才打到疫苗，從下午到晚上共施打1500多人。

北市昨加開一天疫苗預約系統，開放十五分鐘就湧進大量預約潮，系統一度癱瘓。北市副市長蔡炳坤說，前卅分鐘大約有五、六萬人想預約。

新北市有議員、里長都接獲民眾陳情，打電話預約疫苗都是忙線中，根本預約不到。有醫院說，還未收到公文；也有醫院表示，還沒有施打第三劑的量能。新北市衛生局表示，由於各醫院目前沒有疫苗，周一待中央分配疫苗後，就可施打。

高雄市啟動四百餘家合約醫療院所預約接種，高市診所協會更表示，昨民眾諮詢電話大量湧入，各診所熱線不斷，疲於應付，建議政府應重啟預約系統，以利掌握接種人數。

花蓮慈濟醫院本周預約疫苗門診都已額滿，花蓮門諾醫院農曆年前的莫德納 、高端診次早被預約一空，僅BNT還有少量名額；衛福部立花蓮醫院過年前莫德納疫苗也已無名額。

陳時中表示，目前疫苗還有700萬到800萬劑，但並未說明四款疫苗各自剩餘量。依照疫苗封緘劑量及接種人次計算，AZ疫苗封緘1383萬劑，接種1503萬劑，雖呈現「負數」，但若以一瓶可抽取11劑計算，剩餘量約120萬劑；莫德納剩餘量約221萬劑、BNT約剩餘119萬劑，高端疫苗 存量最多，約還有300多萬劑。

根據統計，1月底符合接種第三劑者約768萬人，2月則500多萬人，若全數希望接種mRNA疫苗，部分民眾可能需等待下一批疫苗到貨。