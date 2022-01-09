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50人入境就有1染疫 除帛琉外擬全列高風險國

台灣新聞組／台北9日電
移民署國境事務大隊統計，桃園機場從8日下午起，幾乎每小時都有超過200人入境。如何防堵疫情在國境上，將是嚴重的考驗。（記者季相儒／攝影）
移民署國境事務大隊統計，桃園機場從8日下午起，幾乎每小時都有超過200人入境。如何防堵疫情在國境上，將是嚴重的考驗。（記者季相儒／攝影）

國際疫情嚴峻，入境風險增加。台灣昨天新增42例境外移入個案，以美國為大宗，達23人。指揮中心指揮官陳時中表示，入境染疫率將超過2%，等於每50位進入機場的人，就有一人染疫，加上全球疫情嚴峻，指揮中心考慮未來除了帛琉之外，將所有國家列為高風險管制，將於11日開會討論後公布。

對於指揮中心的作法，台大兒童醫院院長黃立民表示贊同，他指出，全世界國家疫情風險差不多，將所有國家疫情一視同仁，這就是「與病毒共存」，再列重點高風險國家已沒有太大意義，且把集中檢疫所房間、人力空出來，總是會有用處。

陳時中說，主要國家如美國，前天確診人數高達88萬人，法國32萬人，但法國才6000多萬人口，確診比率極高；澳洲確診個案從4.2萬增到6.5萬，再升到7.7萬人；日本疫情也蠢蠢欲動，現在已單日6000多人，南韓維持4000多人。

全世界疫情嚴重，陳時中認為，抗疫要大家一起來，「周二將開會討論除了帛琉，將其他所有國家都列為高風險國家，因此所有國家入境者邊境管制，將比照現行規定。」陳時中說，可依個人情況不同，選擇七加七、十加四或十四加零等方案的檢疫程序。

以往於邊境檢疫，發現確診者，其同班機前後兩排旅客將從居家檢疫改為居家隔離，且隔離時間須從確診者公布後重算14天，但往後此類接觸者於入境後均屬居家檢疫，檢疫天數從入境當天計算，不須重算。

指揮中心發言人莊人祥說，之所以改變高風險國家規定，主要是剛開始時，大家對Omicron不夠清楚與了解，當時英國率先針對南非等國家禁航，指揮中心即同步將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等六國提升為「重點高風險國家」，要求入境者須入住集中檢疫所。如今我們對Omicron較為了解，莊人祥說，若經開會討論，往後全球都是高風險國家，從高風險國家返台即不需要強制入住集中檢疫所。

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