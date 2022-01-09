均打過3劑…桃機+2 陳時中：若有必要桃園將三級警戒

桃機持續擴大PCR篩檢，桃機第一線風險人員自8日晚起全面進行PCR普篩。（記者季相儒／攝影）

桃園機場 染疫事件延燒，指揮中心昨天公布新增兩例本土個案，為本起事件第二位機場保全及防疫計程車隊司機，二人皆打過第三劑疫苗 ，司機也是首例本土第三劑突破性感染個案。截至昨天下午，桃機相關感染人數達14人，指揮官陳時中 證實，還有兩名機場人員快篩陽性，機場染疫風險擴大，將對桃機擴大篩檢，約9000人將全數PCR檢測。

農曆春節將至，近來返台人數遽增，預計1月16日前都是入境高峰，機場是極高風險的區域。外界關注桃園是否提升疫情警戒至第三級。陳時中昨天表示，會針對整體疫情研判，若有必要不排除針對桃園升為三級警戒，但他也強調，目前疫苗涵蓋率高、醫院也提前整備，「會審時度勢，做出判斷」。

台北市防疫計程車隊這兩天全面採檢，昨晚市府公布其中一人確診，Ct值30。指揮中心表示疫調中，今天說明情況。

昨天新增案例為機場保全17414，以及防疫計程車司機案17415，案17414因為另一名保全、案17371確診而擴大採檢發現，兩人曾在入境大廳工作，但無法確定是否因接觸感染；案17415去年12月也曾載過確診境外移入乘客，但研判和另一名染疫司機案17240關聯性不高。

值得注意的是，昨天確診的兩人都打過三劑疫苗。指揮中心發言人莊人祥指出，案17414曾於去年12月29日打過三劑莫德納，研判較晚施打，保護力尚未顯現即確診。但案17415打過二劑AZ疫苗，於12月5日接種第三劑莫德納，抗體檢驗研判近期染疫，為本土首例「第三劑突破性感染」個案。莊人祥說，即使打完三劑疫苗，仍可能突破性感染，但案17415Ct值34.8明顯較高，且無症狀，表示疫苗有一定的效果。莊人祥表示，打滿三劑相較於打二劑，其防止重症及死亡效果仍較佳，仍建議打滿三劑最好。

目前追查桃機多條傳播鏈，據疫調及基因序列比對，最初感染的案17307清潔員，工作區域與境外旅客相關，若證實相同，則極可能遭境外個案感染，再傳給其餘清潔員。至於防疫計程車司機案17240，全基因序列與清潔員不同，但與去年12月26日搭載的境外個案相符，因此感染可能性高。

桃園機場9000多人大普篩

桃機相關感染案例達14例，13人初判為群聚。陳時中證實，昨天上午有兩名機場人員快篩陽性，待PCR判定，其中包括負責手推車的相關人員。日前陳時中並未同意對桃機全體第一線人員篩檢，昨天鬆口，全面擴大桃機公司第一線風險人員PCR採檢，總人數約1.2萬人，扣除已採檢者，還有9000多人；同步成立台灣護理國家隊查核，機場工作人員有無落實環境清潔、消毒等工作。