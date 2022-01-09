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升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

記者沈能元／台北9日電
黃立民說，當桃園Omicron疫情擴散至雙北社區，雙北首長恐先於指揮中心將疫情警戒升為三級。（記者潘俊宏／攝影）
黃立民說，當桃園Omicron疫情擴散至雙北社區，雙北首長恐先於指揮中心將疫情警戒升為三級。（記者潘俊宏／攝影）

桃園機場相關疫情持續擴大，保全人員、防疫計程車司機確診個案陸續增加，新冠病毒Omicron也侵入社區。昨晚又傳出台北市一名防疫計程車司機確診，指揮中心隨後也證實，有檢出一例陽性個案（暫未編號），為台灣籍男性，年齡60多歲，Ct值30，為北部防疫計程車司機，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作進行中。詳細情形將於今天指揮中心記者會統一說明。

台大兒童醫院院長黃立民說，現在重點防疫策略就是「決戰社區」，社區疫情一定要守下來。至於，疫情燒進社區何時可能升至三級警戒？他評估，當桃園Omicron疫情擴散至雙北社區，雙北首長恐先於指揮中心將疫情警戒升為三級。

黃立民說，指揮中心須考量全國疫情，何況春節即將到來，若貿然宣布三級警戒，不只是春節假期泡湯，更嚴重衝擊餐廳、風景區等經濟活動，因此現在限制不能太多，希望「能拖就拖」。

不過，黃立民說，當桃園Omicron疫情擴散至雙北社區，雙北首長防疫壓力大增，恐先於指揮中心升為三級警戒，但這還需視疫情發展而定。

「Omicron入侵社區後，社區務必著重防疫5大重點。」黃立民說，第一、加開篩檢站，擴大篩檢量能；第二、基層診所針對有類似感冒症狀個案，加強篩檢，不讓潛在確診個案持續在社區傳播病毒；第三、停辦大型活動，避免人潮群聚；第四、民眾一定要落實戴口罩、勤洗手；第五、盡速接種疫苗。他說，社區疫情一定要守下來。

疫情 防疫 Omicron

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