桃機群聚擴大…在機場上班怕人知 衣服不敢曬陽台

桃園機場群聚疫情擴大，機場工作人員備感壓力。（記者鄭超文／攝影）

桃園機場疫情 從清潔人員、防疫 計程車司機擴及到機場保全，更從機場燒進社區，機場第一線人員承受不小壓力，交通部長王國材昨天前往桃機視察時表示，疫情中心應該思考如何協助桃機守住國境上的防線，不能將風險留給國境的工作人員以及他們的家庭去承擔。

一名桃園機場清潔員工表示，疫情爆發兩年來，機場清消強度一直增加，每小時都大消毒，同事們都很累。這次疫情爆發後，除清潔強度又要求加強，還要被人指指點點，根本不敢讓鄰居知道自己在機場上班，連衣服都不敢曬在陽台。

這位員工心酸地說，沒人願意染疫，同事確診前的日常生活，卻被講成「趴趴走」，讓大家很無奈，甚至還有同事被家人帶來公司辭職。

這段期間正好是春節返鄉的高峰期，王國材昨視察防疫計程車隊後說，春節檢疫專案前，每台車載到確診者的比率是0.15%，現在是0.81%，提升了五倍。如果司機的風險提高五倍，在旅客入境動線上服務的機場工作人員承受的風險等於也約提高五倍。王國材也說，這段期間風險提高，機場防疫上可能有疏忽，但不能說是漏洞。

目前尚未染疫的第一線工作人員，從入境長廊的電信服務業者、檢疫審單區及非洲豬瘟檢查站的檢疫協勤人員，移民署官員及負責檢查行李的海關與航警安檢人員，及地勤、免稅店員，都是必須跟旅客接觸的高風險職類，要抱著戒慎恐懼心情工作。

王國材表示，目前防疫計程車駕駛每三天做一次PCR、清潔人員每天快篩，每周PCR，並擴大航廈第一線服務入境旅客的員工每周一次快篩及一次PCR檢測，期能迅速發現有症狀者，阻絕病毒傳播鏈。

不少在機場工作者希望，指揮中心能多聽聽第一線工作人員的心聲，每個工作人員背後，都是一個家庭，不該讓辛勤在機場服務的人員，怕被別人歧視而不敢說自己在機場服務。