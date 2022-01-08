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桃機群聚擴大…春節返鄉高峰 國門壓力測試期中考

台灣新聞組／台北8日電
桃園機場發現保全有人確診後，保全員工7日全到附近醫療中心外排隊做PCR檢驗。（記者鄭超文／攝影）
桃園機場發現保全有人確診後，保全員工7日全到附近醫療中心外排隊做PCR檢驗。（記者鄭超文／攝影）

桃園機場群聚染疫事件擴散到保全人員，桃機391位保全昨全都做PCR檢驗，桃園市長鄭文燦昨天主持防疫會議時表示，從現在開始至15日是春節歸國旅客入境高峰，境外移入確診個案不斷增加，每天都在壓力測試，國際疫情相當嚴峻，時刻不能鬆懈。

根據春節專案檢疫規定，旅外台灣人最遲須在1月16日入境才可能回家跟家人過年。桃園機場公司統計，入境人數的最高峰會在昨天、今天以及14日、15日。移民署國境事務大隊統計，桃園機場昨天下午2點起，每小時都有超過300人入境，如何防堵疫情在國境上，將是嚴重的考驗。

鄭文燦指出，桃園機場有近200個單位、超過3萬名工作人員，大部分是住在桃園，也有人住在雙北或新竹，機場的確診事件也會影響到社區，兩邊要通力合作。

鄭文燦說，女保全工作點是風險區範圍，與先前確診的清潔工、防疫計程車司機有重疊之處，推測感染地點可能是停車場，疑出勤時替年長旅客服務導致。擴大採檢仍然必要，包括機場的工作人員，希望把所有可能的傳播鏈全部找出來。

中央稱會在3月底前完成輔導250家高風險防疫旅館空調感控，台北市長柯文哲直言「3...
中央稱會在3月底前完成輔導250家高風險防疫旅館空調感控，台北市長柯文哲直言「3月就不用檢查了」。（中央社）

3月底前完成防疫旅館空調檢查 雙北市長同喊「太慢了」

另外，中央流行疫情指揮中心表示，會在3月底前完成輔導250家高風險防疫旅館空調感控。台北市長柯文哲昨指出，最危險是在春節前，3月就不用檢查了。新北市長侯友宜也說：「3月太慢了啦！」中央最遲要在春節前，把全部防疫旅館複查完畢，不能拖延。

「最危險是在春節前，3月就不用檢查了」。北市昨公布防疫旅館檢查結果，柯文哲說，北市共164家防疫旅館，檢查完136家，有五家需改進。柯文哲說，這五家能改就改，不能改就退出，再找其他旅館來補。

侯友宜說，「3月太慢了啦！」現在就是高峰期，新北不斷去稽查38家防疫旅館，中央最遲要在春節之前全部複查完畢，到時再來做已經為時已晚，要做就趕快全部複查完畢，已在戰鬥內，不能拖延，要趕快做好準備工作。

柯文哲說，現在防疫旅館住房率很高，過去一天入境600人，這幾天一天都2000人以上，北市住房率85%，是有壓力。柯文哲說，防疫旅館到春節最大量會接近到90%，但過完年後馬上又掉下去。

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