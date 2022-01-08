桃機群聚傳播鏈不止一條 防疫計程車司機另有感染源

桃園機場疫情再度擴大，機場防疫計程車司機強化防護措施。（記者鄭超文／攝影）

桃園機場 群聚病例可能來自不同感染源。指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，病毒基因定序比對發現，染疫的防疫 計程車司機雖也驗出Omicron，但與清潔人員等病毒序列不同，研判為不同感染源，但目前掌握的都是跳躍式證據，有待完整基因定序釐清感染途徑，目前將該司機歸類為單獨案件。

桃機相關病例包括機場清潔人員、保全、防疫計程車司機及三名中壢歌友會相關人員。陳時中指出，司機的S蛋白位點與清潔人員等不同，曾載過兩名確診患者，基因定序發現和其中一名確診乘客的S蛋白相同，但全基因定序結果尚未出爐。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，司機1月4日時Ct值28.34，隔日降到18，病毒量攀升代表剛發病。目前家人採檢為陰性，與其他桃機群聚案S位點不同，研判並非在廁所接觸確診清潔員而染疫。

陳時中表示，司機可能是載客時感染，已知他去年12月26日載過自美返台的確診個案，乘客感染Omicron，入境時Ct值25；另去年12月31日曾載過自澳洲入境的確診者，尚未完成基因定序，入境時Ct值29.8，病毒量都偏低。

指揮中心指出，防疫計程車採檢577人，已驗出另名確診司機，針對保全人員應採387人，已採檢379人，其中一人陽性，361人陰性，17人檢驗中，另外八人休假明日待採，清潔外包人員881人採檢皆陰性。

桃園市衛生局表示，金嗓歌友會成員名冊共795人，前天採檢576人，除確診者外，其餘均陰性，昨天採檢結果未出爐。有些成員可能到自家附近採檢站採檢，還要再勾稽比對，才能確定有無漏網之魚。

桃機前進指揮所指揮官王必勝昨到金嗓歌友會了解現場狀況後說，金嗓後方有辦公室，通風看起來不是非常好，近距離接觸本來就容易傳染，聊天時間長就可能感染。

陳時中表示，到歌友會跳舞、唱歌與打麻將不是同一群人，但由於案17239連去歌友會好幾天，待的時間長，有打麻將，也去過歌友會辦公室，已針對那幾天曾到歌友會打麻將的人全部匡列隔離。

金嗓歌友會館主陳中央指出，兩名確診會員1月2日曾和確診清潔人員聊天，全程戴口罩，但同桌打麻將的人都沒事，聊天卻確診，很訝異。

桃機群聚事件擴大，Omicron變異株已進入社區。雖然指揮中心並未提升防疫層級，但包括雙北、高雄等許多縣市已宣布即日起醫院禁止探病。（記者曾學仁／攝影）

桃機群聚感染擴散，昨早高雄率先宣布暫緩老人健檢及限制探病時段等八大措施，雙北、桃園、基隆陸續宣布醫院及長照機構禁止探視，多數縣市防疫措施加嚴。台北市長柯文哲指出，現在多數人已打疫苗有相當程度保護力，民眾不要太驚慌，影響民生措施要審慎，若隨便下一道命令，餐廳全垮了。