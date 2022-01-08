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黑白集／陳時中說對了 疫情破口不是人…是制度

黑白集
台灣本土疫情擴散，7日晚桃機傳新增1名女保全和防疫計程車司機確診，機場排班司機急穿防護衣強化個人防護。（記者鄭超文／攝影）
台灣本土疫情擴散，7日晚桃機傳新增1名女保全和防疫計程車司機確診，機場排班司機急穿防護衣強化個人防護。（記者鄭超文／攝影）

桃園機場群聚感染繼續擴大。先是清潔員、計程車司機，然後是保全和歌友會歌友，再擴及家人。這顯示，病毒傳播管道並非單線進行，且已擴散到第三層。至於感染源頭，是否僅王必勝所提的行李領取區及停車場旁廁所，也值得商榷。

陳時中呼籲，不要把確診清潔員稱為「破口」，因為他們冒著染疫的風險在為大家服務。此話有理，這些人是受害者，怎麼會是破口？但既知他們冒著莫大的風險在工作，政府卻未設計出完好的管理機制使他們免於染疫；可見破口不是人，而是制度。

根據返台民眾的爆料，旅客入境後的申報程序複雜，導致旅客與工作人員間多了許多不必要的直接接觸；搭上防疫計程車還要填寫紙本資料，增加旅客與工作人員的交叉感染風險。台灣號稱科技大國，防疫作業卻無法以電子化進行，尤其PCR檢測報告出爐太慢，不僅徒添一線工作者的風險，也導致後續追蹤的困難。這些制度疏漏，使得流程不斷溢出規範，才是真正的防疫「破口」。

這次桃機的群聚事件，讓人看到基層清潔人員的辛苦。首位染疫的清潔婦每天深夜工作，白天要接送子女，還要去市場擺攤，備極辛勞。包括歌友會的群聚，竟和萬華茶藝館的場景似曾相識，都是基層民眾的生活寫照。他們都不該被指為破口。

防疫 陳時中 檢測

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