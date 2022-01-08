桃機群聚擴大、本土+5…陳時中坦承：已社區傳染

桃機疫情擴大，再加上春節返鄉入境進入第一波高峰，對機場工作人員是一大考驗。（記者鄭超文／攝影）

桃機群聚案連環爆，台灣疫情 指揮中心昨日公布新增四名本土案例，晚間又傳一名女保全確診，疑似在入境大廳與旅客接觸，另一名計程車司機採陽但等待複驗，累積13人確診，一人待複檢。疫情已從桃園機場向外擴散至第二圈，指揮中心指揮官陳時中昨天坦承，社區傳染已經成立。另外，昨天又新增58名境外移入病例，Omicron 內外夾擊。

昨天公布新增四名本土個案為三名歌友會相關成員（案17368、案17369、案17370）、一名機場保全（案17371），加上先前七名清潔人員及一名防疫計程車司機（案17240），及晚間新增一人，共13人；該司機雖然也驗出Omicron，但與清潔人員病毒序列不同，硏判感染源不同。指揮中心發言人莊人祥說，其中12例都打滿兩劑疫苗 ，皆為突破性感染。

疫調發現，指標個案應為清潔人員（案17307），曾與其他確診清潔員於鄰近區域工作，靠近行李轉盤附近的洗手間，雖兩人工作時間未重疊，可能在洗手間接觸被傳染，需進一步定序確認。現已針對388名夜班保全等職場人員、800多位歌友會成員篩檢，結果預計今天出爐。

昨天新增58例境外移入個案，其中35例自美國入境。最近一周境外移入病毒基因定序結果，84例中僅5人驗出Delta變異株，其餘79人都是Omicron。台灣迄今已有145人感染Omicron變異株，其中7例本土、138例境外移入，多在入境或檢疫時被驗出。

警戒不升級 第三劑間隔時間縮短為12周

疫情警戒是否升級？陳時中表示，在本土案例可追蹤前提下，不會升高防疫等級，但呼籲全民快點打疫苗。目前感染者都是在返家前被驗出，「一昧把集中檢疫時間加長，不去注意可能問題，不是個好方法。」陳時中也表示，全球疫情嚴重，昨天全球共246萬人染疫，現在仍處於高峰期。中研院院士陳建仁認為，元宵過後是疫情關鍵期。

台灣疫情升溫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，滿18歲以上，已接種兩劑疫苗且間隔滿12周（84天）即可接種第三劑，預計1月底、2月初迎來接種高峰，1月底達768萬人符合資格，不排除重啟預約平台。

指揮中心昨天公布即起開放追加第三劑疫苗，消息一出，民眾急著想預約接種，疾管署疫苗接種地圖網站一度當機，各地都已出現詢問熱潮，各大醫院也都立即預約額滿。

台北市長柯文哲說，他同意縮短打第三劑間隔，但主張機場、旅館和醫院，這三組人應該造冊先打。柯文哲說，現階段一下子都可以來打，以他對台灣人的了解，一窩蜂，常常不需要打的跑來打，反而把需要打的擠壓掉。