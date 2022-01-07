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冷眼集／趕鴨子上架 抗疫政策比病毒慢

記者謝承恩
防疫旅館群聚連爆五起，揭發管理參差不齊的亂象。圖為防疫旅館外觀。(記者曾原信／攝影)
防疫旅館群聚連爆五起，揭發管理參差不齊的亂象。圖為防疫旅館外觀。(記者曾原信／攝影)

防疫旅館群聚已連爆五起，指揮中心「趕鴨子上架」要求旅館當作檢疫場所，卻從未解決設備及人員管理參差不齊的困難，諾富特旅館群聚事件殷鑑不遠，竟仍持續爆出混居、消毒不全等狀況。

去年5月疫情爆發，台灣定調為「決戰邊境」，明知旅館量能不足，曾有專家建議可以比照方艙醫院，建立臨時檢疫場所，但指揮中心對於「方艙」二字極為敏感，堅持不願採納，當時就有不少台商反映：「只有台灣要找隔離地點難如登天」，明顯準備不足卻還是不願調整。

防疫旅館問題重重，並非是第一天發生，去年諾富特事件，就已發現旅館的管理模式參差不齊，難以一步到位，此次為擴大春節專案量能，不少連藏在大樓內部的分層旅宿、老舊旅館都「撩下去」加入檢疫行列，反而讓防疫落實狀況無法掌握。原以為能「安心檢疫」的旅館，反倒成了染疫毒窟，叫民眾情何以堪？

不只如此，針對境外旅客的篩檢頻率及染疫居多，入住及管理指引卻相當寬鬆，直到去年12月桃園又爆發旅館群聚事件後，才宣布「要求住客開門取餐需要戴口罩、不得擅自操作空調」，指揮中心抗疫二年多，政策永遠慢於病毒，始終被病毒追著跑。

台灣這五起旅館群聚個案，都是指揮中心「擠牙膏」調查後才對外宣布，隱藏個案恐遠比現有數目多。每天記者會上公布雙位數的「境外移入」，恐怕都無法排除有本土染疫事件。

若無法正視台灣對於檢疫量能的不足與疏漏，怕不完美的姿態示人，只想亮出「好看的」防疫成績單，要怎麼讓人民安心面對疫情？

旅館 防疫 疫情

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