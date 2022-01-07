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防疫旅館又爆群聚 體檢補漏挨批慢半拍

台灣新聞組／台北7日電

指揮中心昨再公布一起北市防疫旅館群聚案，台灣自上個月爆發首例桃園旅館群聚案，一個月內累計5家防疫旅館群聚，全台474家防疫旅館總體檢結果，有119家需改善，目前僅5家完成複查，進度挨批慢半拍，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預計1月底完成114家複查，3月底前完成輔導250家高風險旅館空調感控。

春節返鄉人潮，卻頻爆防疫旅館群聚感染，指揮中心昨公布一起北市新防疫旅館群聚案，自瑞士返台的案17127、與美國入境的案17073，兩人都住該旅館八樓，有三天時間「當鄰居」，兩人前後確診，基因定序確認皆是Omicron，該旅館目前只出不進，其餘旅客安排至其他防疫旅館。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，檢視環境發現，兩人所住房間相鄰，天花板隔間有小隙縫，是否導致傳染有待確認。

防疫旅館群聚事件頻傳，從第一起桃園某防疫旅館發生Delta群聚，後續北市接連爆四家旅館發生Omicron及Delta群聚，總計已有十多例原以為是境外個案改列本土案例，防疫旅館儼然成為境內的病毒溫床，目前感染途徑多指向「空氣傳播」。

指揮官陳時中去年12月21日大動作宣布，二至三周內完成防疫旅館大體檢，雖已完成查核，揪出119家需要改善，但目前完成複查只有5家，遭不具名專家批判「太慢了」，不是體檢完就夠了，要追上病毒傳播的速度。

一位不具名的地方觀旅局人員表示，防疫旅館執行兩年多，地方檢核大多比中央規定嚴格，這次新增三項檢核標準，包括檢疫旅客出房門取餐需戴口罩，旅客與房務人員多用電話聯繫、會面距離至少一公尺以上，房內應維持適當空調、不得開窗影響氣壓。他認為，旅館起初設計並不是衛生考量，若要求「負壓」恐怕較難。

指揮中心發言人莊人祥表示，119家須改善的防疫旅館，常見的問題包含動線隨意更改、缺少人員健康紀錄、消毒水濃度調配錯誤等，而設備環境問題，包含空調功能不佳、天花板設置未妥善等。

台灣多位學者專家去年底就呼籲縮短高風險族群二、三劑間隔五個月的規定，指揮中心昨終於召開專家會議，第三劑縮短間隔已取得共識，擬縮至三個月，指揮中心今將公布適用對象。專家指出，公布縮短間隔後，第三劑施打速度一定要快。

旅館 防疫 Omicron

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