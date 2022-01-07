Omicron入侵桃園社區 專家：若擴散至外縣市將不堪設想

桃機群聚案擴大，桃園市將持續執行擴大篩檢工作。(本報資料照片)

桃機群聚事件擴大，Omicron 變異株進入社區。指揮中心及桃園市政府昨深夜舉行緊急記者會，公布一名桃機女保全、兩名桃園市金嗓歌友會會員及一名會員家人染疫，此波疫情 共累計12名確診病例。專家表示，此波疫情已從第一圈的桃機清潔人員，擴散至第二圈的歌友會會員，民眾應有危機感，「若擴散到外縣市將不堪設想。」

「現在要快速擴大匡列、篩檢，以及進行接觸者疫調及追蹤。」林口長庚醫院副院長邱政洵說，面對疫情進入社區，有別於去年5月台北市萬華疫情為Alpha變異株，已潛伏在社區一段時間，如今是傳播力非常、非常、非常強的Omicron變異株，預期短時間內，疫情可能就會擴大，確診個案恐快速增加，因此匡列、篩檢及疫調上，一定要主動、積極、快速、大量篩檢，不能有延遲，避免病毒進一步擴散。

指揮官陳時中說，桃機群聚疫情狀況有點緊張，但仍在已知傳播鏈內。邱政洵說，「陳時中是對的。」如果疫情沒有侷限在桃機附近的圈子，一旦擴散出去，甚至到外縣市，疫情恐不堪設想，必須花數倍的時間及力量才能處理。幸運的是，昨天新確診的三名歌友會相關確診個案都是被匡列後採檢發現，有助避免疫情持續擴散。

邱政洵說，現在疫情演變已不是一個月前的承平時代，民眾要提高警覺，有意識的做好自己的防疫泡泡。邱政洵說，民眾面對任何感染風險要有危機意識，只要有身體不適，如咳嗽、流鼻水等症狀，不要自行判斷是感冒而延遲就醫，應立即戴好口罩就醫，做好自身健康管理，全民要有防疫概念才能減災，將疫情擴散的機會降到最低。

「如果還沒有打疫苗 的人，務必盡速接種疫苗。」邱政洵說，Omicron變異株崛起至今才約一個半月，卻已席捲全世界，目前美國確診個案數一天逼近百萬人，英、法也有20多萬人，Omicron變異株最強的地方，就是對於疫苗有免疫逃脫能力，不是說打疫苗白打，因接種完整兩劑疫苗的人，仍可以預防重症，但接種三至五個月後，體內中和抗體會急速衰退，將無法抵抗Omicron變異株。

因此指揮中心今會宣布第三劑疫苗間隔從五個月縮短為三個月。邱政洵說，對象應要包括65歲以上長者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員、容易感染及疾病嚴重風險者及長照機構住民與工作者，符合追加劑資格的人也要盡速追加。此外，尚未打第一劑、第二劑疫苗的人也要趕快接種。