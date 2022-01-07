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台本土疫情升溫 餐飲掉單 50桌改訂500個便當

記者黃淑惠／台北7日電
台灣本土疫情升溫疑慮，餐飲業壓力襲來。(本報資料照片)
台灣本土疫情升溫疑慮，餐飲業壓力襲來。(本報資料照片)

台灣本土疫情升溫疑慮，餐飲業壓力襲來，雲品總經理丁原偉昨日表示，桃園皇家薇庭已訂好50桌的客人，將桌菜全部改成500個便當；另外，業務部則陸續接到詢問疫情升級應變措施的電話。

丁原偉直言，疫情疑慮讓台灣觀光、餐飲業的隱憂也加重，只要國門不開放，國際級觀光飯店的營運就很慘淡，從疫情發展，他悲觀預估，三年內都很難好。

本土疫情疑慮仍在醞釀中，目前取消年節訂位僅為零星個案，其中，同為五星級酒店的台北晶華、寒舍艾美及連鎖餐飲品牌王品都表示，還沒有明顯影響。

桃機群聚案例擴大讓觀光餐飲業神經緊繃。丁原偉指出，目前只能持續密切關注疫情走勢，假如疫情再轉趨嚴峻，好不容易盼到的餐飲業復甦潮恐再受拖累。位於桃園的皇家薇庭有一組50桌尾牙的客人，於5日來電取消店內用餐、改成500個便當。

晶華表示，目前沒有接到任何取消或延期的異動，晶華的年菜外賣業績和去年比已多50%，除夕夜的訂金也收取98%，住房率也到七成左右，感覺還是很熱絡。

寒舍集團及王品都同步指出，只能祈求疫情千萬不要再來，目前為止還未有明顯影響，未來將隨時視疫情發展，以最高標準的防疫措施為賓客用餐安全把關。

丁原偉分析，台灣在疫情降溫後，餐飲業績火速回升，去年12月已回到疫情前水準，元月原本訂位也都很滿，原先預期可以回到疫前榮景，但近期疫情又轉嚴峻，對於未來不敢太樂觀。

雖然餐飲近況不錯，但是台北、台中以國際觀光商務型的住房依舊很慘，丁原偉感嘆說，「台北、台中以國際觀光酒店為主的飯店，可以說已經升天了，住房率慘到不能再慘。」

丁原偉指出，雖然國際觀光飯店也能接國旅，但度假的人多數會到風景區的度假型酒店住宿，而不會想到市區住觀光飯店，市區觀光飯店乏人問津，只要國門沒開放，住房還是持續低迷，預估大概三年內都不會好。

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