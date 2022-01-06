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Omicron已進入台灣 桃機群聚+4 累計12例

記者謝承恩、沈能元、許政榆、邱宜君／台北報導
桃機群聚感染再擴大，6日深夜再添4例，桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝夜裡趕赴機場說明。圖／民眾提供
桃機群聚感染再擴大，6日深夜再添4例，桃園市長鄭文燦、前進指揮所指揮官王必勝夜裡趕赴機場說明。圖／民眾提供

台灣桃機群聚案6日深夜增加4名案例，累計達12例。新增案例為1名女性機場保全人員，及3名歌友會相關成員。女性保全上月29日連續上班至6日，僅元月2日未上班，與清潔人員足跡重疊，機場保全公司人員總計391人，將全面進行PCR採檢；此外，金嗓歌友會擴大採檢結果出爐，增加3名確診案例，其中2人為歌友會會員，另一人是會員的妹妹，歌友會尚有100人待7日完成採檢。

歌友會篩檢姊妹確診 還有1司機

機場保全人員在機場工作時間長達8天，地點分別在入境1樓大廳以及3樓出境外圍。該名保全人員上下班未搭乘交通車，自行上下班。前進指揮所指揮官王必勝表示，由於染疫保全人員與清潔人員部分足跡重疊，機場保全391人中，其中67人已快篩為陰性，但因該名女保全確診，將針對391人進行PCR釐清感染狀況。

桃園市衛生局長王文彥表示，6日針對金嗓歌友會530多人採檢，其中3人確診，2人是歌友會會員，另一人是會員的妹妹。這2名歌友會會員一位是60多歲的女性，其妹妹一同採檢確診，另一位會員為59歲的計程車司機，兩名會員都跟案17239歌友會中有足跡重疊，被判定是感染主因。他說，其中1名確診者的小孩也接受篩檢，但結果未出爐，其就讀的桃園某國小7日預防性停課1天。

第3劑疫苗 間隔縮短至3個月

指揮中心指揮官陳時中6日表示「Omicron疫情已經進入本土」，且案17239與社區頻繁接觸，也讓社區Omicron疫情隨時都可能爆發。指揮中心全力防疫，第3劑疫苗間隔縮短至3個月，已取得專家共識，最快7日公布接種對象。

桃機原先的8案確診者家庭接觸者初步皆為陰性，也擴大匡列職場接觸者。針對指標案17230至忠貞市場擺攤，案17239參加的歌友會也全面開啟社區篩檢，但專家憂已有數波感染，陳時中表示，時序上可能有幾波感染的可能性，但社區未篩檢到個案且無不明來源個案出現，還不敢這樣定論。

境外暴增40例 逾半來自美國

6日新增40例境外移入案例，為今年度最多，其中自美國入境有24例占比最高。指揮中心6日也宣布，台灣再增加一起北市某防疫旅館群聚案件，案17127，自去年12月31日列為境外移入，與案17073住在隔壁房，疑透過天花板小隙縫傳染，改判為本土病例，兩案皆感染Omicron。這波旅館群聚事件已累積5起。

由於台灣本土確診數增加，指揮中心6日宣布應變及專責醫院請3日內騰出20%及5%作為專責病房。

桃機群聚案有確診者在跨年夜前往金嗓歌友會，當天還有近千人出席跨年活動，6日清潔人...
桃機群聚案有確診者在跨年夜前往金嗓歌友會，當天還有近千人出席跨年活動，6日清潔人員進行環境清消。記者杜建重／攝影

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