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Omicron症狀像感冒 多人求診 醫喊不妙

台灣新聞組╱綜合6日電
桃園機場爆出確診個案，不少曾與確診者足跡重疊者5日紛紛前往採檢，忠貞市場附近的龍崗大操場採檢站等待民眾大排長龍。(記者潘俊宏／攝影)
桃園機場爆出確診個案，不少曾與確診者足跡重疊者5日紛紛前往採檢，忠貞市場附近的龍崗大操場採檢站等待民眾大排長龍。(記者潘俊宏／攝影)

桃機群聚新增確診清潔員與防疫司機都是感染Omicron，引人擔憂。北市聯醫忠孝院區內科醫師陳昶宇表示，感染Omicron的症狀與一般感冒類似，且不太會發燒，而他在門診發現多了不少呼吸道症狀的患者，覺得事情不太妙，呼籲民眾出現相關症狀或有疑慮就直接去篩檢

中國時報報導，陳昶宇在臉書發文說，上午門診連續看了不少呼吸道症狀的患者，讓他覺得狀況不是很妙，因為Omicron主要的症狀和一般感冒很類似，包括嚴重鼻塞、流鼻水、頭痛、身體痠痛、咳嗽、喉嚨痛（吞嚥時會比較不舒服）及嚴重疲勞虛弱。

陳昶宇貼文引起網友討論，其中有一位醫師留言表示「我也看到好幾個這樣的，該怎麼辦？」陳昶宇指出，感染Omicron變異株以後，民眾不見得會出現發燒症狀，因此如果有上述7個呼吸道症狀，或是自己有任何疑慮的話，建議馬上去做篩檢。

本報系聯合報報導，桃園機場爆清潔人員群聚感染，桃園市府昨天公布四名個案足跡，不僅有大賣場、市場等，還有人一連五天都去中壢區金嗓歌友會，讓疫調人員大為緊張，已匡列採檢歌友會相關人員。金嗓歌友會昨也主動暫停營業，清潔消毒。

另外，觀音區某國小因學生同住的家人確診，校方昨晚緊急公告今天預防性停課一天，機場確診事件，已連帶影響三所學校、一所安親班預防性停課一天。

國民黨立委魯明哲昨晚公布跨年夜當晚歌友會的照片並指出，現場有近千人，「這張照片讓人憂心」。昨晚衛生局緊急通知今上午採檢，許多民眾收到訊息後趕緊前往，有人竊竊私語說「嚇都嚇死了」。

有民眾表示，昨天收到群組消息後，相當擔心也不太敢跟家人接觸，深怕確診；也有民眾說，自己很少來，剛好當天有來吃千人宴，9時許吃至12時後就離開了，沒多做停留；大部分民眾都不認識確診者，也不清楚他當天有到場，皆是看到訊息前往採檢。

機場清潔工一確診者連續五天前往中壢區的金嗓歌友會，館主5日宣布停止開放至16日。...
機場清潔工一確診者連續五天前往中壢區的金嗓歌友會，館主5日宣布停止開放至16日。(記者翁唯真／攝影)

Omicron 機場 篩檢

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