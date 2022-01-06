桃園機場又4人染疫 專家：美應列重點高風險國

桃園機場群聚感染事件擴大，5日下午增一例女清潔人員確診，晚間又傳出三名清潔人員染疫。圖非當事人。(記者季相儒／攝影)

春節返鄉人潮湧現，新冠疫情 再度出現破口，桃園機場清潔員昨日又增加4人染疫，桃機群聚案例累計已增至8人，昨日境外移入25例確診，有11例來自美國。專家呼籲，政府應將美國列為「重點高風險國」，入境旅客全數集中檢疫。

本報系聯合報報導，指揮中心指揮官陳時中 說，「嚴峻考驗才剛開始」，呼籲民眾盡快接種疫苗。目前無規畫升至三級警戒，但各國疫情烽火連連，全世界都是高風險，現在入境者一律當作自高風險地區返台。

桃機群聚個案累積至8人，除1名防疫 計程車司機外，其餘7人均為夜班女性清潔人員，桃機前進指揮所昨晚啟動3大緊急作為，清潔外包公司航廈夜班人員93人，全數送集中檢疫所集中隔離。該公司其餘未隔離員工768人，今明兩日（1月6日至1月7日）每日以家用快篩自我檢測，彙整報告提供前進指揮所。1月8日全員PCR檢驗。

指揮中心昨下午證實新增1名女性清潔人員染疫（案17266），昨晚又證實新增3人確診，同為承包機場清潔工作的信實企業大夜班人員。

陳時中表示，案17266與前3例清潔員曾搭乘同一輛交通車，只能說「疑似在搭乘途中傳染的可能性」，不能掉以輕心，需要做社區監控、多設採檢站，民眾若有異狀，趕快採檢，盡早找出潛在個案。

案17240防疫計程車司機病毒基因報告出爐，與案172301樣，都是感染Omicron變異株。

中國時報報導，新北市長侯友宜直言，「阻絕境外是避免疫情肆虐的不二法門」，美國曾創下單日新增百萬案例，歐洲逾五成國家疫情上升或處於高峰，英國1月1日新增18萬多病例、法國7天平均日增16萬餘例，皆創新高，西太平洋、澳洲與越南情形相同，現在又遇上春節假期，許多人從國外返台，阻絕於境外，才能守住台灣。

昨天新增25例境外移入，仍然以美國居多，占11例，其次是法國3例、巴拿馬2例。侯友宜建議，美國應改列為「重點高風險國」，自美入境旅客應全數集中檢疫。