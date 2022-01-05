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台桃機群聚增3大夜班清潔員確診 93人送集檢所

中央社台北5日電
桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。記者曾增勳／攝影
桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。記者曾增勳／攝影

台中央流行疫情指揮中心今天晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。

指揮中心今天晚間緊急發布新聞稿說明，3名個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心醫療應變組副組長、桃機前進指揮所指揮官王必勝今天晚間接受媒體聯訪表示，今天晚間已針對信實外包公司在桃園機場全數清潔員工完成採檢，在160多人中新增3名陽性個案，皆為第2航廈大夜班員工。截至目前，桃機外包清潔員共7人確診。

外界關注新增確診清潔員傳播途徑，王必勝表示，初步分析個案動線，推估與先前確診者重疊時空，主要都是在下班的通勤交通車上，由於交通車未按照名單搭乘，有混搭情形，無法排除任何第1、2航廈夜班員工風險性，決定針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

另外，王必勝指出，其餘信實清潔外包公司員工風險相對低，信實其餘未隔離員工，共768人，自1月6日至1月7日需每天以家用快篩自我檢測，並在每天中午12時彙整報告提供前進指揮所。

指揮中心表示，1月8日將再度安排全員PCR檢驗。已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。王必勝也提及，桃機已提出應變方案，確保不會因清潔員遭隔離，導致機場清潔業務中斷。

因應桃園機場感染事件，指揮中心於第一時間針對外包清潔人員進行擴大採檢，已匡列861人，截至今天晚間，已有4例陽性（案17266及前述3例陽性）、855例陰性、1例檢驗中、1例待採檢。總計清潔外包人員已確診共7人（案17230、案17238-17239、17266、及前述3例）。

機場 疫情 防疫

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