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美歐病例飆 入境台灣即起須持2日內PCR報告

記者邱宜君、楊雅棠／台北4日電
隨著春節返台人潮進入高峰，新冠肺炎境外移入個案每天維持兩位數，也讓防疫繃緊神經。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）
隨著春節返台人潮進入高峰，新冠肺炎境外移入個案每天維持兩位數，也讓防疫繃緊神經。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

昨台灣新增25例新冠肺炎境外移入病例，其中15人來自美國。指揮官陳時中表示，各國疫情都在爆發中，上周歐洲、美洲上升幅度分別為八、九成，所幸死亡個案數沒有跟著飆升，但仍需要持續觀察，患者人數如果激增，醫療量能勢必不足。

為嚴守邊境，陳時中表示，今起入境旅客須持出發兩日內採檢的PCR陰性報告，才能登機。

陳時中表示，歐美疫情陡升可能與聖誕節人流大量移動、密集聚會有關，美國上周創下單日確診50萬人的驚人紀錄，歐洲各國單日確診也有10萬至40幾萬人，可說全世界都是高風險國。雖然死亡個案數沒有跟著飆升，但大量確診案例考驗醫療量能。

既然全世界都是高風險國，且近日境外移入個案逾半都來自美國，為何目前只將非洲十國列為「重點高風險國家」，入境者須全程14天集中檢疫，自美返國者反而較為寬鬆？陳時中表示，因為非洲國家為Omicron變異株可能發源地，當地檢驗報告較弱，決定繼續列在重點高風險國家。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron病例已累計86例境外、兩例本土，其中66例都是20到40歲年輕人，全數為輕症或無症狀。

去年底台北市中正區某防疫旅館出現三名境外移入Omicron個案（案17058、案17085、案17099），連日疫調後，指揮中心昨天宣布此為群聚事件，案17058、案17099改列為本土個案，而這也是台灣首現的Omicron本土確定個案。

陳時中表示，改列本土個案的兩名確診者應是在旅館住宿期間被感染，共同感染源為案17085，三人分住於五樓、六樓，有可能為交叉感染所造成的環境汙染，或是空氣傳播所致。

案17085自美國入境，全基因定序報告顯示，案17085傳染給分別自中國及日本入境的案17058及案17099的可能性高。

防疫旅館群聚頻傳，指揮中心去年底要求地方政府於昨天完成查核，指揮官陳時中表示，全台防疫旅館需查核465間，已完成395間，其中100多間因有缺失項目而需複驗，目前僅八家完成複驗，未來不排除讓具有風險的旅館房間提早退場，不再收置檢疫者。各縣市政府也紛紛加強對於防疫旅館的管理與查核，避免再出現群聚狀況。

曾入住爆發確診案例防疫旅館的Helena表示，防疫缺口問題不只是空調那麼簡單。她住的防疫旅館，茶水櫃、毛巾、浴室置物架、地板，都可以找到不是她的毛髮，根本是沒有確實清潔消毒的狀態。

旅館 防疫 陳時中

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