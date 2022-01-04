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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

黑白集／高端的爛攤怎麼收？

黑白集
高端疫苗。（本報資料照片）
高端疫苗。（本報資料照片）

去年年終，久違的高端疫苗依然「利多不斷」。先是指揮中心宣布第三劑疫苗可混打高端；接著，外交部宣布捐15萬劑給索馬利蘭；最後重頭戲，是聲稱在巴拉圭的「迷你三期實驗」可望有初步結果。一個月下來，股價又應聲大漲二成。

這些「利多」背後的事實，卻不堪聞問。政府採購的500萬劑高端疫苗已全數交貨，但打氣低迷，只用掉不到150萬劑。政府今年編列百億預算買疫苗，完全不敢提續購高端疫苗。在巴拉圭的三期臨床，也只有「安全性」，其他數據得等到明年5月。

打高端的民眾不多，證明多數民眾腦筋清楚。但政府買高端就花了台幣40億元（約1.4億美元），儘管又在「第三劑」做多，但高端打氣要「翻紅」的機會不大。就算通過團結疫苗試驗，拿到國際認證，也是明年第二季以後。屆時，這批疫苗只剩一、二個月效期，恐怕連捐都捐不出去。

換算下來，剩餘疫苗以300萬劑計，等於浪費了24億元公帑。高端爽拿幾十億民脂民膏，又把股價炒上天，業者荷包滿滿；但虛擲的公帑，則全由人民埋單。高端沒做完整的臨床實驗，陳時中就給它緊急授權外加採購，這筆帳也該算一下。

蔡英文說，打高端才是「死忠的」。這種現代「指鹿為馬」，惡果浮現，若沒人負責，小心下場和趙高一樣。

高端疫苗 股價 陳時中

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