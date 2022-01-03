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台北市旅館Omicron群聚 2例列本土

記者楊雅棠、邱宜君、胡瑞玲、林麗玉、彭宣雅、朱冠諭／台北報導
台北市傳出疑似防疫旅館群聚感染案例，圖為防疫旅館外觀。記者曾原信／攝影
台北市傳出疑似防疫旅館群聚感染案例，圖為防疫旅館外觀。記者曾原信／攝影

去年底台北市中正區某防疫旅館出現3名境外移入Omicron個案（案17058、案17085、案17099），連日疫調後，指揮中心3日宣布此為群聚事件，案17058、案17099改列為本土個案，而這也是台灣首現的Omicron本土確定個案。

此外，桃園市中壢區某國小、平鎮區某高中兩所學校3日晚發出緊急停課通知。據了解，中壢某國小有任職於機場的學生家長確診，基於防疫，在學生採檢結果出爐前，4日全校預防性停課1天，該班級停課7天。由於機場員工多數都已接種第二劑，是否為突破性感染，加上又是邊境防疫關口，機場再現破口，指揮中心不敢輕忽，3日晚桃園市長鄭文燦與指揮官陳時中連夜開會研商因應。

陳時中表示，改列本土個案的兩名確診者應是在旅館住宿期間被感染，共同感染源為案17085，3人分住於5樓、6樓，有可能為交叉感染所造成的環境汙染，或是空氣傳播所致。

案17085自美國入境，全基因定序報告顯示，案17085傳染給分別自中國及日本入境的案17058及案17099的可能性高。

至於北市第3起疑似旅館群聚事件，陳時中表示，雖已確認兩名個案均感染Delta變異株，但全基因定序尚未完全出爐，若以此推論為群聚，「快了一點」。

北市中正區某防疫旅館有3名確診新冠肺炎個案，台北市副市長黃珊珊3日上午才表示，北市防疫旅館「所有疑似群聚案都只是疑似」，結果中央流行疫情指揮中心下午就宣布其中2例改列本土。台北市衛生局表示，已要求防疫旅館改善硬體設施，否則禁止入住。

台北市2日晚再傳中正區2家、北投區一家防疫旅館疑似有群聚感染情況。台北市衛生局專門委員歐佳齡說，已要求確診者投宿的防疫旅館淨空樓層，「只出不進」，稽查後要求改善硬體設施，否則不能收客入住。

此外，本報2日報導指揮中心去年研擬春節檢疫專案時，擔心防疫旅館不足，要求各部會幫忙，包括探詢國防部出借國軍英雄館、交通部出借中華電信會館，和經濟部出借台電會館等，但遭碰軟釘子。交通部3日表示，防疫旅館必須要有獨立冷氣，不可有中央空調，中華電信會館是否合用，會中已有討論，要等指揮中心做最後確認，都有配合，並沒有指揮中心「叫不動」部會的問題。

防疫 旅館 陳時中

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