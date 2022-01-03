居隔者怨因關聯性多關14天 黃珊珊：會負責相關費用

針對民眾反應因關聯性再度被居隔超過檢疫期，北市府表示會負責相關費用。圖為台北市長柯文哲。（取材自udn TV）

防疫旅館 群聚案例近日激增，台北市政府針對有疑似群聚感染的防疫旅館樓層淨空、相關人員需居家隔離，但有民眾反應，原本已完成14天隔離，卻因關聯性再關14天，引發不滿。台北市長柯文哲 表示，現階段防疫戰線，防疫旅館比醫院危險，副市長黃珊珊表示，確實有這樣的情況，北市府會負責相關費用。

柯文哲指出，北市所有醫院目前有80幾個確診者，並非因社區感染，而是在防疫旅館攔下送醫，由於防疫旅館工作人員不比醫院的醫護人員專業且有危機意識，加上不清楚誰確診，現階段防疫戰線，防疫旅館比醫院危險。

柯文哲表示，為了應付這個問題，第一，要求防疫旅館除了完整接種兩劑疫苗，打完二劑且滿五個月者要打第三劑，由防疫旅館造冊，經統計，今年1月底可打滿50％。

第二，要求先前對外招募的防疫天使隊醫護人員，訓練北市防疫旅館的工作人員，相關SOP也會調整，乾淨區及汙染區要畫分更清楚。

第三，北市府已找空調冷凍工會在防疫旅館不同樓層測試，把大樓通風系統全面性檢查，未來不符合標準者就不能當防疫旅館，已針對防疫旅館做改進措施，要把戰線守得更好。

對於檢疫期滿民眾再被關14天，黃珊珊表示，近期北市將有疑似群聚感染的防疫旅館清空，遭清空的隔離民眾就會回到原本的檢疫期，被認為有關聯的區塊就會列為居隔，該區塊民眾就會超過原本檢疫期間，目前統計約有8名有超過檢疫期的狀況，民眾大多都能體諒，之後會做完整統計。

黃說，有發生全家人從國外回來，其中一位採檢陽性，由於檢疫期間都住一起，所以這群人都要重新計算14天；個案在可傳染期接觸確診者，就會出現可能剛檢疫完又要居隔的情況，若因此被要求住在居隔旅館，北市府會負責相關費用。

針對防疫旅館疑似群聚事件，黃珊珊再度強調，目前中央公布的三例確診者尚未改列為本土，針對同一個旅館有兩例以上確診者，北市府會進一步查證該防疫旅館的硬體、接觸史、工作人員交叉感染性，來判斷是否有關聯，「不是一個防疫旅館有兩例就一定是群聚感染」。

但黃珊珊也坦承，確實有發生因個別資訊不是很完整，有些人住在北市防疫旅館，但其戶籍或居住地其他縣市，北市就看不到該案資料，需由中央通報才知道其住在北市旅館且確診，因此都有與中央保持完整聯繫，對於同一間防疫旅館發生兩例以上情況，也會高度警戒。