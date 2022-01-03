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北市防疫旅館又淪陷 專家：高風險族群快打第3劑

記者邱宜君、楊雅棠／台北3日電
Omicron變異株壓境，專家呼籲盡速為高接觸風險對象接種第三劑。（記者葉信菉／攝影）
Omicron變異株壓境，專家呼籲盡速為高接觸風險對象接種第三劑。（記者葉信菉／攝影）

Omicron變異株壓境，境外移入個案數屢創新高，已有多家防疫旅館遭攻破，但台灣目前第三劑接種率僅0.68%，專家呼籲政府應盡速為機組員、防疫旅宿人員、防疫計程車駕駛等第三類高接觸風險對象接種第三劑，最短間隔三個月即可，不需等到五個月。然指揮中心表示，如欲縮短間隔，仍需專家研判決議。

指揮官陳時中昨表示，台灣第一劑覆蓋率達八成，第二劑覆蓋率達七成，但基礎加強劑覆蓋率僅0.02%，追加劑0.66%，等於第三劑覆蓋率才0.68%。目前不限對象類別，只要間隔第二劑滿五個月都可接種第三劑，約40萬人符合資格，已有15萬人接種，籲踴躍施打。

截至去年12月27日統計，第三類對象中，逾19.6萬人次接種第一劑，逾13.8萬人次接種第二劑，僅7800多人次接種追加劑。依指揮中心資料顯示，第三類對象中，近25%空服員打了第三劑，機師則有18.5%接種，至於防疫旅館人員施打率應該更低。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，「本月很可能是下一波本土疫情的爆發點」，第三類人員為染疫風險最高的族群，「如果這邊守不住，疫情進入社區，醫護人員才會面臨風險。」

為何不能讓第三類接種對象提早打追加劑？黃立民說，不明白原因為何，畢竟一直以來「指揮中心要怎麼做，理由都隨便他們說。」目前情況緊急，除非疫苗不夠，否則政府應積極促成第三類高接觸對象接種第三劑，不需再死守五個月間隔原則。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬持同樣看法，他表示，面對傳染力超高的Omicron，施打第三劑才能提升預防效果，現在符合資格的40萬人絕大多數都是醫護人員，但是機組員和防疫旅宿人員風險最大，現在打都還來得及，建議滿三個月就應接種追加劑。

疫情拉警報 催打第三劑 製表／羅方妤、醫藥組【作者：丁淑宜，日期：2022-01...
疫情拉警報 催打第三劑 製表／羅方妤、醫藥組【作者：丁淑宜，日期：2022-01-03，數位典藏序號：20220102233048354】

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