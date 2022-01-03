台北市6家防疫旅館淪陷 疑群聚擴大

指揮中心2日下午宣布台北市出現第三家疑似群聚感染的防疫旅館，防疫人員緊急至現場消毒，晚間再傳出三家防疫旅館也出現群聚。（記者侯永全／攝影）

台灣防疫旅館 群聚案例近日激增，指揮中心昨天下午宣布台北市出現第三件疑似防疫旅館群聚案例，晚間本報系聯合報記者再掌握北市新增兩間防疫旅館群聚案件正在調查中，還有另一間尚待確認，累計北市共有六家防疫旅館的疫情 拉警報。

指揮中心原本於元旦連假暫停召開疫情記者會，但昨天下午臨時舉行，指揮官陳時中在記者會上表示，北市又多一例防疫旅宿疑似群聚案件，昨公布確診的案17181與上月22日確診的案16941曾住在北市中山區同一家旅館，房號相連，均感染Delta病毒株。

晚間北市再傳三例疑似群聚感染的旅館，北市正針對其中兩家疫調，另一家尚待確認。從去年12月中起，北市累積六家防疫旅館破功，連同桃園一例，台灣已有七家旅館相繼淪陷，顯示這一波防疫旅館群聚疫情嚴峻。

陳時中指出，案17181於去年12月26日檢疫14天期滿，今年1月1日出現症狀，就醫採檢確診，Ct值18.1；回溯追查發現，其所住的防疫旅館於去年12月22日也有人確診，案16941Ct值為23.8。已匡列接觸者41人，其中八人列居家隔離，包括案17181同住家人六人、保母一人及計程車司機一人，除計程車司機待採檢，另七人檢驗結果均為陰性。飯店工作人員、回溯及在館旅客共33人，均列為自我健康監測。

昨晚北市再傳三家防疫旅館疑似爆發群聚感染，分別為中正區兩家、北投區一家，業者連夜清潔消毒，檢疫者撤離原本房間；對此，指揮中心發言人莊人祥表示，尚未接到北市政府的通知。但北市消息人士透露，確有此事。

另外，指揮中心日前公布北市中正區某防疫旅館三名感染Omicron變異株事件，基因定序位點有二至四個位點的差異。專家小組召集人張上淳昨天表示，三人S蛋白基因定序完全相同，其餘基因雖非百分百相同，但國外經驗顯示，病毒傳播後複製產生小小位點差異，因此該事件視為「疑似群聚」，相關人員需召回採檢，旅館樓層清空。

張上淳指出，案17058住六樓，12月27日期滿採檢為陽性，29日住五樓的案17085也出現症狀，採檢陽性，兩案Ct值分別為26與16，後者應剛發病。另外，住五樓的案17099也在29日篩檢陽性。三人病毒基因定序皆為Omicron，S蛋白基因完全相同，全基因定序則有二到四個位點差異，應該是傳播後病毒複製才產生的位點差異。

三案分住兩層樓，感染途徑為何？張上淳表示，防疫人員在旅館採檢14處檢體，均為陰性，尚無環境汙染的證據，有可能曾遭汙染，只是現在驗不到，「Omicron傳染力很強，不論是環境汙染、空調系統，都是令人擔心的傳染途徑。」