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境外增20例 來自美國最多 19例突破性感染

記者楊雅棠、邱宜君／台北2日電
中央流行疫情指揮中心宣布、台灣1日新增20例新冠肺炎境外移入確定病例。（記者楊雅棠／攝影）
中央流行疫情指揮中心宣布、台灣1日新增20例新冠肺炎境外移入確定病例。（記者楊雅棠／攝影）

台灣昨日新增20例新冠肺炎境外移入確定病例。指揮中心指揮官陳時中表示，無新增本土和死亡個案。

陳時中表示，昨日新增20例境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別來自美國(11例，案17162-17163、17165-17166、案17168、案17170、案17172、案17174-17175、案17179-17180)、加拿大(案17164)、澳大利亞(案17167)、英國(2例，案17169、案17177)、越南(案17171)、沙烏地阿拉伯(案17173)、泰國(案17176)、希臘(案17178)及中國(案17181)，入境日介於去(2021)年12月12日至12月31日。

其中，只有一例個案在調查中，其餘皆完整接種，為突破性感染。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1萬7070例確診，分別為2415例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及15例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

陳時中 新冠肺炎 越南

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