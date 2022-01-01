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春節年後可望縮短檢疫期 楊志良：可考慮指揮中心退場

台灣新聞組／台北1日電
前衛生署署長楊志良指出，「明年春節後疫情還像現在緩和，指揮中心就可以退場，回歸一般防疫。」（本報資料照片）
前衛生署署長楊志良指出，「明年春節後疫情還像現在緩和，指揮中心就可以退場，回歸一般防疫。」（本報資料照片）

2019年12月31日，中國武漢出現非典型肺炎，揭開全球與新冠疫情共處序幕。疫情進入第3年，指揮中心指揮官陳時中說，2020年「有驚無險」，2021年「驚濤駭浪」，今年真能如他希望「否極泰來」嗎？專家認為，春節防疫是目前最大考驗，但若全民挺過這一關，加上抗病毒藥物問世，這場世紀災疫有機會重見曙光。

莊人祥表示，春節後若病毒確定流感化，今年在開放邊境管制前，就有機會縮短檢疫期間。這次春節檢疫專案開放「7+7」、「10+4」 ，讓返國民眾有機會在家檢疫，這也成為日後鬆綁邊境措施「試金石」。

莊人祥表示，由於Omicron確診者的潛伏期較短，如果春節檢疫專案順利成功攔截大多數境外移入確診者，春節過後，配合加強版篩檢措施，可望縮短檢疫期；如考慮開放邊境管制，將採階梯式鬆綁。

去年1月23日武漢封城，國內中央流行疫情指揮中心也進入二級開設，由陳時中擔任指揮官，進入第三年的指揮中心未來該扮演何種角色？前衛生署長楊志良認為，「陳時中獨裁防疫」，春節後疫情若持續緩和，是考慮指揮中心退場的時機，建議回歸一般防疫即可。            

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，這兩年來指揮中心在防疫上，幾乎是一把抓，疫苗、醫療、邊境管制全都管，但持續兩年了，官員身心負荷太重，實在非常辛苦；新的一年，建議中央、地方充分分權，如邊境管制等檢疫措施是中央職權，但各地防疫管理是地方責任，這樣大家都能喘口氣、休息一下。

對於今年疫情預測，指揮中心與專家學者看法一致，指揮中心發言人莊人祥說，「台灣從本土清零狀態，要走到邊境開放，還有一段路程。」不過，次世代疫苗如能順利上市，輔以抗病毒口服藥物，相信可更樂觀看待疫情的發展。

台大兒童醫院院長黃立民表示，新冠病毒致病率、死亡率有弱化趨勢，治療效果良好的口服藥物問世後，疫情就會走向終點，人類與病毒共存，就如同流感一樣。預估今年下半年就可看到勝利曙光，近年底時有機會恢復正常生活。

前疾管局長蘇益仁認為：「疫苗與抗病毒藥物的搭配，將是終結疫情的關鍵。」林口長庚副院長、ACIP委員邱政洵提醒，「疫苗、維持戴口罩、社交距離等非藥物手段，加上抗病毒藥物，為穩定疫情的重要角色。」

疫情 邊境 防疫

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