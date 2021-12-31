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台境外+24新高 疑爆第3起旅館群聚 陳時中：跨年要守好

台灣新聞組╱綜合31日電
陳時中30日公布北市某檢疫旅館發現三名境外移入確診案例，憂心群聚事件，已啟動調查。(記者邱德祥／攝影)
陳時中30日公布北市某檢疫旅館發現三名境外移入確診案例，憂心群聚事件，已啟動調查。(記者邱德祥／攝影)

世界衛生組織示警，高傳播力的變異株Omicron與Delta同時傳播，將導致如「海嘯般」的新冠肺炎確診病例湧現，目前全球新冠肺炎病例數也已創下紀錄。

台灣昨天境外移入確診案例也創史上新高，單日達24例，半數以上自美國入境，境外案例12月呈指數成長，累計至今日估將突破400例，未來單日破50例也不足為奇。中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨沉重呼籲，「跨年是最大考驗，這關一定守好」。

新冠疫情已邁入第3年，陳時中表示，歐美疫情確診人數破數10萬例，邊境絕對要嚴守。台灣雖無本土個案，但跨年將是很大的考驗，一旦有破口發生蔓延至社區，疫情將會直線上升到最高點才有機會逐步趨緩，而台灣目前面臨相當大的威脅。昨是指揮中心今年最後一天召開疫情記者會，整場記者會充斥著濃濃憂慮。

陳時中並表示，Omicron傳播力強，依照國際的疫情來看，只要出現破口，病毒蔓延至社區，疫情將一路攀到最高點才會逐漸下降，而現在還看不見國際的疫情達到最高峰，各國確診案例數都還在快速成長中。現在邊境檢疫、防疫計程車、防疫旅館、集中檢疫所壓力都非常大。

交通部預估春節期間旅客入境尖峰期在1月3日至16日，最尖峰日為1月14日，入境人數達4000人次，現已在桃園、松山、高雄及台中機場備妥機場防疫車隊2000輛。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣目前防疫量能，負壓隔離病房有5成7空床率，約有4到500床，防疫旅館約有3.2萬房，依照春節返鄉潮，從明年元旦起至1月16日，入住率將達到8到九成，達最高峰。

集中檢疫所目前有2.1萬房的量能，指揮中心自12月10日起關閉訂房，入住率維持在2成，約有5千多間房；指揮中心保留1千到1,200間房，因應春節居家檢疫未符合規定者入住，或是因應旅館清空、匡列隔離等狀況彈性應變。

據指揮中心統計，台灣9月至11月仍維持200例以下境外移入個案，但到了12月，直接飆升至387例，呈現倍數成長，預計今天將突破400例個案；且明年元旦起，春節返鄉潮將使入境旅客達到最高峰，單日恐超過50例個案。

面對Omicron威脅，台灣也不平靜，昨天疑似爆出台灣第3起旅館群聚。北市1防疫旅館出現3例散發個案，初步調查皆來自不同國家入境，且採不同檢疫方案，分別為14天檢疫方案與10+4方案，3名個案分屬5樓與6樓，共兩樓層，待基因定序出爐釐清是否為群聚事件。

這3人中雖無人採7+7方案，但其中有1人採10+4方案，外界憂心病毒已經進入社區。陳時中表示，「沒人能把握不會，將盡全力嚴陣以待。」據觀察，變異株的潛伏期較短，前7天守好非常重要，因此已訂定幾道防線，如縮短PCR陰性證明、避免旅社群聚等，避免造成社區感染。

疫情升高 邊境危機
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