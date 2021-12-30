Omicron強攻 台灣全面戒備

台灣中央流行疫情指揮中心30日公布新增24例新冠肺炎境外移入確定病例，創下今年歷史新高。記者鄭超文／攝影

Omicron變異株的威脅，使台灣境外確診案例數直線飆升，幾乎都是感染Omicron，而31日晚就是跨年，隨後更是春節返鄉潮，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中30日罕見地憂心向國人呼籲，明年一定要守住，「一旦有任何破口，疫情將快到我們來不及準備」，盼國人快打疫苗、勤洗手戴口罩，外出別亂摸，指揮中心也全面戒備，防堵疫情燒入社區。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布最新研究報告，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3天左右，且重複感染機率高。30日是指揮中心今年最後一天召開疫情記者會，整場記者會充斥著濃濃憂慮。

陳時中表示，Omicron傳播力強，依照國際的疫情來看，只要出現破口，病毒蔓延至社區，疫情將一路攀到最高點才會逐漸下降，而現在還看不見國際的疫情達到最高峰，各國確診案例數都還在快速成長中。現在邊境檢疫、防疫 計程車、防疫旅館 、集中檢疫所壓力都非常大。

交通部預估春節期間旅客入境尖峰期在1月3日至16日，最尖峰日為1月14日，入境人數達4千人次，現已在桃園、松山、高雄及台中機場備妥機場防疫車隊2千輛。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣目前防疫量能，負壓隔離病房有5成7空床率，約有4到500床，防疫旅館約有3.2萬房，依照春節返鄉潮，從明年元旦起至1月16日，入住率將達到8到九成，達最高峰。

集中檢疫所目前有2.1萬房的量能，指揮中心自12月10日起關閉訂房，入住率維持在2成，約有5千多間房；指揮中心保留1千到1,200間房，因應春節居家檢疫未符合規定者入住，或是因應旅館清空、匡列隔離等狀況彈性應變。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，目前破口恐怕最擔心發生在防疫旅館，傳播途徑包含中央空調、走廊空氣及住客行為，他認為「人有社交的基本需求，隔離到最後面幾天難免會有人耐不住無聊，私下出房門聊天。」

相較於中央空調和氣溶膠傳染，旅客私下出房門、有隔空談話或接觸等行為風險最高，加上旅館監視器可能有死角拍不到，建議旅館必須嚴管，影像也至少要保留1個月，以備疫調之需。