台12月境外將破400例確診 陳時中憂跨年群聚：要守好

指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

中央疫情 指揮中心今年度最後一次線上記者會，會中撥放「防疫 二周年」感謝影片，指揮官陳時中 提醒，國際疫情仍然相當嚴峻，世界的疫情仍不到「高峰期」，全民一定要盡快打疫苗，跨年做好防疫措施，不得鬆懈。

陳時中表示，跨年是非常大的考驗，現在台灣都是零本土個案，沒有道理禁止大家跨年，今年度的本土案例幾乎沒有進到社區。他建議，放假如果沒事盡快去打疫苗。

根據指揮中心數據，境外移入個案中，9月累計有173例、10月達181例、11月達183例，而12月則累計387例，呈現倍數成長，「預計本月會超過400例個案，且境外單日要超過50例，也不是不可能。」

陳時中說，國內不論邊境檢疫或是防疫旅館集中檢疫所，壓力都非常大，舉凡運輸機組人員、邊境檢疫人員、採檢人員、防疫車隊、防疫旅館等，都盡了很多力氣在做，強調「這關一定要守好。」

同時他也呼籲，世界局勢很險峻，雖然看來沒有本土個案，但一有破口就會傳播很快，快到準備不及，每個人要做好自己防疫責任，呼籲趕快去打疫苗，好比跨年一定要把口罩戴好回家、把手洗好手、也不要亂摸。

陳時中說，只要個人保護先做起，疫情可以壓制住，若身邊有人還沒打疫苗，或是親友還沒打的，都要勸他趕快去打。若對健康有疑慮的人，則要諮詢醫師。

今日為指揮中心今年度最後一天線上記者會，陳時中記者會開場十多分鐘苦口叮嚀，「過年就要到了，明天就是最後一天，今天上班最後一天，現在還看不到世界疫情的高峰，各國病例仍指數成長，跨年是最大的考驗。」

指揮中心數據指出，9月本土個案有55例、10月有8例、11月有1例，而9月的個案中，有7例沒有進到社區，呼籲大家可以正常生活，但要做好個人防疫，放假沒事快去打疫苗。