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台境外移入Omicron續增 1月下旬最危險 正值春節返鄉

台灣新聞組／台北30日電
台灣累積50例Omicron境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案每天維持兩位數，民眾不可掉以輕心。圖為桃園機場入境旅客通過入境大廳，準備接受核酸檢測採檢。（記者陳嘉寧／攝影）
台灣累積50例Omicron境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案每天維持兩位數，民眾不可掉以輕心。圖為桃園機場入境旅客通過入境大廳，準備接受核酸檢測採檢。（記者陳嘉寧／攝影）

台灣新增境外移入案例近來每天均在10～20例間，且Omicron變異株案例不到三周即已累積50例。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨提醒，疫情最危險的時刻應在明年1月下旬，台灣仍有二成民眾尚未接種第一劑疫苗，恐有爆發疫情的可能。

指揮官陳時中表示，國外染疫人數大爆發，確診者愈來愈多，可預料1、2月全球疫情大流行；目前這段時間台灣每天境外移入個案都維持在雙位數，民眾千萬不能掉以輕心，「我們在這樣的疫情中也要做好所有準備」。

而明年1月也正是春節返鄉居家檢疫「七+七」專案高峰，李秉穎表示，預料有大批旅外民眾返台，怕的就是有漏網之魚。

尤其台北、桃園相繼傳出防疫旅館染疫事件，增添社區感染風險，指揮中心雖與各縣市政府全面稽查檢驗防疫旅館，但仍有防疫旅館便宜行事。有旅客就向本報投訴，住在桃園火車站附近的防疫旅館，在隔離期滿前一天，多名旅客共乘電梯至一樓大廳接受篩檢；市長鄭文燦昨特別指示，搭乘電梯以一次一人為原則，除非一家人才可共同搭乘。

台灣昨新增境外移入案例14例，其中包括一名已完整接種的航空機組人員；另再驗出兩例Omicron變異株案境外移入確診者，12月11日出現首例個案，不到三周即已累積50例Omicron感染者。

其中42例於入境當天採檢陽性，個案來源遍及九國，以美國20例最多。47例屬於突破性感染，29例為輕症、無症狀。

空手道代表團至哈薩克比賽返國13人確診，其中七人感染Omicron變異株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，基因定序很清楚，屬同一個群聚，來源為同一國家。

在歐洲，Omicron變異株引發嚴重疫情，英國、法國、義大利、葡萄牙和希臘等國28日通報單日新增確診數都創新高。

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