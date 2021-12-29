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烏克蘭情勢緊張 拜登應普亭要求將再度通話

台灣Omicron案例持續飆升 1月下旬疫情最危險

記者謝承恩、江婉儀、朱冠諭／綜合報導
台灣累積50例Omicron境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案每天維持兩位數，民眾不可掉以輕心。圖為桃園機場入境旅客通過入境大廳，準備接受核酸檢測採檢。記者陳嘉寧／攝影
台灣累積50例Omicron境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案每天維持兩位數，民眾不可掉以輕心。圖為桃園機場入境旅客通過入境大廳，準備接受核酸檢測採檢。記者陳嘉寧／攝影

台灣新增境外移入案例近來每天均在10、20例間，且Omicron變異株案例不到3周即已累積50例。

台衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎29日提醒，疫情最危險的時刻應在明年1月下旬，台灣仍有2成民眾尚未接種第一劑疫苗，恐有爆發疫情的可能。

估1、2月全球大流行

指揮官陳時中表示，國外染疫人數大爆發，確診者愈來愈多，可預料1、2月全球疫情大流行；目前這段時間台灣每天境外移入個案都維持在雙位數，民眾千萬不能掉以輕心，「我們在這樣的疫情中也要做好所有準備」。

而明年1月也正是春節返鄉居家檢疫「7+7」專案高峰，李秉穎表示，預料有大批旅外民眾返台，怕的就是有漏網之魚。

尤其台北、桃園相繼傳出防疫旅館染疫事件，增添社區感染風險，指揮中心雖與各縣市政府全面稽查檢驗防疫旅館，但仍有防疫旅館便宜行事。有旅客就向本報投訴，住在桃園火車站附近的防疫旅館，在隔離期滿前一天，多名旅客共乘電梯至1樓大廳接受篩檢；市長鄭文燦29日特別指示，搭乘電梯以一次1人為原則，除非一家人才可共同搭乘。

居家檢疫爆出不實通報

新北市衛生局則查到2例違反居家檢疫的「7+7」專案個案，入境前申報「1人1戶」，但區公所、衛生所人員至現場稽查時，發現戶內另有人居住，除依傳染病防治法開罰1萬元，並移送集中檢疫所。新北市長侯友宜表示，只要查到不實通報，該處罰就處罰。

發言人莊人祥指出，預計1月3日前防疫旅館稽查將查核全國460家旅館，2月底前輔導250家旅館。

至於台灣29日新增境外移入案例14例，其中包括1名已完整接種的航空機組人員；另再驗出兩例Omicron變異株案境外移入確診者，12月11日出現首例個案，不到3周即已累積50例Omicron感染者。

空手道代表團至哈薩克比賽返國13人確診，其中7人感染Omicron變異株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，基因定序很清楚，屬同一個群聚，來源為同一國家。

在歐洲，Omicron變異株引發嚴重疫情，英國、法國、義大利、葡萄牙和希臘等國28日通報單日新增確診數都創新高。

旅館 疫情 防疫

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