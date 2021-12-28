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上海防疫升級 華航飛浦東去程不載客

記者邱馨儀、彭宣雅／台北28日電
由於大陸疫情再度延燒，上海新規擾亂航班，高雄小港機場飛上海浦東班機將暫停載客到明年2月3日，圖為小港機場華航櫃台。(記者劉學聖／攝影)
由於大陸疫情再度延燒，上海新規擾亂航班，高雄小港機場飛上海浦東班機將暫停載客到明年2月3日，圖為小港機場華航櫃台。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸新冠疫情升溫，上海浦東機場24日起防疫趨嚴、加強清潔消毒，導致航班大亂，這幾天不少從浦東返台班機延誤嚴重，繼長榮航空宣布調整航班後，中華航空昨日也宣布調整桃園、松山和高雄飛浦東的航班。

華航昨日宣布，桃園─浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客，2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。

另外，1月松山─浦東去程航班調整為每周三、六、日共三班載客，高雄─浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客。

至於大家關心的貨運，則不受影響，照樣滿載到對岸去。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤。

華航說，每年過年前，都是台商返台的旺季，確保自大陸返台的旅客可以回來，以取消去程的載客作為代價，依據實際的載客需求，還是划算。尤其是不載客的航班，貨物都是滿載的情況。

長榮24日首日有兩班從浦東飛往松山及高雄的航班，因檢疫新規大延誤，回台已逾機場宵禁時間，只好在隔天清晨轉降沒有宵禁的桃機，旅客連忙更改防疫旅館時間。長榮因而在日前率先宣布，明年2月3日前停飛松山、高雄往浦東航班，但回程正常，因空機到浦東後不必清消，可節省不少時間。

長榮 機場 宵禁

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