台入境加嚴 改2日內PCR報告 歐盟承認台灣「數位證明」

疫情指揮中心推出「數位新冠病毒健康證明」網路平台，28日上午8時開始運作，供計畫出國民眾申請，下載認證。(記者陳嘉寧／攝影)

台灣昨天再增6例Omicron 變異株病例，迄今累積34例，均為境外移入案例，雖然都為無症狀或輕症、未對社區造成影響，指揮中心仍嚴陣以待。指揮官陳時中 昨宣布，明年1月4日起，入境者須持登機前兩日內PCR「採檢」陰性證明，以「採檢日」為基準，不再採認3日內的檢驗報告。

昨天新增16例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土和死亡個案，陳時中表示，境外移入個案中包含1名自哈薩克返台的的空手道代表團團員，該團22人，已12人染疫，其中兩人並未完整接種，最近將檢討考慮強制規定選手需完整接種，甚至施打第3劑疫苗 ，才可出國比賽。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨新增6例Omicron病例，分別來自英美，都是突破性感染，其中兩人已接種3劑；台灣累計34例Omicron境外移入個案，都是無症狀或輕症，「人數持續增加，很可能超越Delta確診人數。」

陳時中說，上周境外移入病例數增加109例，較前一周新增62例，且Omicron變異株個案增加迅速。目前國際檢驗陰性證明都以採檢日認定，故從原先3日內報告調整為「2日內」，並以「採檢日」為基準。

歐盟於12月22日起承認台灣的「數位疫苗接種證明」，指揮中心從今上午8時開放網站，供民眾申請「接種證明」或「PCR檢測證明」，出國時只要出示QRcode，即可縮短入境查驗時間，超過60國適用此認證。陳時中表示，第一階段開放對象為計畫出國者，日後也將用於醫院、八大行業等特定場所。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，申請過程簡易，只需完成確認身分、選擇項目、取得證明等三步驟，36小時後，就可收到證明，可列印出來，如果家中沒有印表機，可取得列印碼至超商列印。或存放在平板、手機等備忘錄，出入歐洲國家海關時，螢幕出示畫面，就可驗證QRcode。

另外，美國也公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，而國際航空運輸協會（IATA）的數位新冠證明也與之互通，龐一鳴說，台灣接種數位證明使用範圍將超過60國。