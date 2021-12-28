我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

台入境加嚴 改2日內PCR報告 歐盟承認台灣「數位證明」

記者邱宜君、鄭媁／台北28日電
疫情指揮中心推出「數位新冠病毒健康證明」網路平台，28日上午8時開始運作，供計畫出國民眾申請，下載認證。(記者陳嘉寧／攝影)
疫情指揮中心推出「數位新冠病毒健康證明」網路平台，28日上午8時開始運作，供計畫出國民眾申請，下載認證。(記者陳嘉寧／攝影)

台灣昨天再增6例Omicron變異株病例，迄今累積34例，均為境外移入案例，雖然都為無症狀或輕症、未對社區造成影響，指揮中心仍嚴陣以待。指揮官陳時中昨宣布，明年1月4日起，入境者須持登機前兩日內PCR「採檢」陰性證明，以「採檢日」為基準，不再採認3日內的檢驗報告。

昨天新增16例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土和死亡個案，陳時中表示，境外移入個案中包含1名自哈薩克返台的的空手道代表團團員，該團22人，已12人染疫，其中兩人並未完整接種，最近將檢討考慮強制規定選手需完整接種，甚至施打第3劑疫苗，才可出國比賽。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨新增6例Omicron病例，分別來自英美，都是突破性感染，其中兩人已接種3劑；台灣累計34例Omicron境外移入個案，都是無症狀或輕症，「人數持續增加，很可能超越Delta確診人數。」

陳時中說，上周境外移入病例數增加109例，較前一周新增62例，且Omicron變異株個案增加迅速。目前國際檢驗陰性證明都以採檢日認定，故從原先3日內報告調整為「2日內」，並以「採檢日」為基準。

歐盟於12月22日起承認台灣的「數位疫苗接種證明」，指揮中心從今上午8時開放網站，供民眾申請「接種證明」或「PCR檢測證明」，出國時只要出示QRcode，即可縮短入境查驗時間，超過60國適用此認證。陳時中表示，第一階段開放對象為計畫出國者，日後也將用於醫院、八大行業等特定場所。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，申請過程簡易，只需完成確認身分、選擇項目、取得證明等三步驟，36小時後，就可收到證明，可列印出來，如果家中沒有印表機，可取得列印碼至超商列印。或存放在平板、手機等備忘錄，出入歐洲國家海關時，螢幕出示畫面，就可驗證QRcode。

另外，美國也公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，而國際航空運輸協會（IATA）的數位新冠證明也與之互通，龐一鳴說，台灣接種數位證明使用範圍將超過60國。

桃園機場近日已陸續出現提前返台過節旅客，桃機特別強化第二航廈動線管理，一樓入境樓...
桃園機場近日已陸續出現提前返台過節旅客，桃機特別強化第二航廈動線管理，一樓入境樓層僅供入境旅客分流採檢及交通動線使用。(中央社)

陳時中 Omicron 疫苗

上一則

反「竹竹併」…國民黨民調：7成挺竹竹苗2026合併

下一則

資產遭尼加拉瓜沒收交北京 台灣斥侵占

延伸閱讀

台入境加嚴 改2日內陰性證明

台入境加嚴 改2日內陰性證明
機場新制航班延誤 檢疫7+7改6+8？陳時中：暫不考慮

機場新制航班延誤 檢疫7+7改6+8？陳時中：暫不考慮
長輩太常洗澡 反傷皮膚

長輩太常洗澡 反傷皮膚
陳建仁選北市長？江啟臣：陳時中恐又出局了 可再觀察

陳建仁選北市長？江啟臣：陳時中恐又出局了 可再觀察

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官