台入境加嚴 改2日內陰性證明

疫情指揮中心推出「數位新冠病毒健康證明」網路平台，將於28日上午八時開始運作，供計畫出國民眾申請，下載認證。記者陳嘉寧／攝影

台灣27日再增6例Omicron 變異株病例，迄今累積34例，均為境外移入案例，雖然都為無症狀或輕症、未對社區造成影響，指揮中心仍嚴陣以待。指揮官陳時中 27日宣布，明年1月4日起，入境者須持登機前兩日內「採檢」陰性證明，以「採檢日」為基準，不再採認3日內的檢驗報告。

27日新增16例新冠肺炎境外移入確定病例，無本土和死亡個案，陳時中表示，境外移入個案中包含1名自哈薩克返台的的空手道代表團團員，該團22人，已12人染疫，其中兩人並未完整接種，最近將檢討考慮強制規定選手需完整接種，甚至施打第3劑疫苗，才可出國比賽。

行政院長蘇貞昌27日召開擴大防疫會議表示，指揮中心、教育部應持續加強體育選手健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。國外耶誕假期和國內春節時間相近，為降低病毒在境內傳播風險，指揮中心持續研議是否調整檢疫措施。

陳時中表示，從12月28日至明年1月10日仍維持警戒第二級，不過，醫療院所收治12歲以下兒童、65歲以上長者、身心障礙或經醫療機構評估有必要者等特殊情形住院者，陪病者可多1人，兩人為限，僅1人可公費篩檢PCR，另一人需自費。明年2月1日起，完整接種者陪病可免採檢，如不符資格，採檢則需自費。

放寬移工篩檢管制方面，自12月27日起，移工轉換新雇主或同雇主調派移工變更工作地點，若移工已完整接種，不必再做PCR檢測 。

歐盟於12月22日起承認台灣的「數位疫苗接種證明」，台指揮中心從28日上午8時開放網站，供國人申請「接種證明」或「PCR檢測證明」，出國時只要出示QRcode，即可縮短入境查驗時間，第一階段開放對象為計畫出國者，未來國內特定場所也會試辦。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，27日新增6例Omicron病例，分別來自英美，都是突破性感染，其中兩人已接種3劑；台灣累計34例Omicron境外移入個案，都是無症狀或輕症，「人數持續增加，很可能超越Delta確診人數。」

陳時中說，上周境外移入病例數增加109例，較前一周新增62例，且Omicron變異株個案增加迅速。目前國際檢驗陰性證明都以採檢日認定，故從原先3日內報告調整為「2日內」，並以「採檢日」為基準。