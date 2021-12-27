赴哈薩克比賽 台22名空手道選手11染疫

台灣26日新增一名本土個案，另有23例境外移入個案。其中，自哈薩克入境的的11例個案為台灣近期出國比賽的空手道運動代表團。（記者林伯東／攝影）

台灣昨新增23例境外移入個案，為今年單日新高。在境外移入個案中，自哈薩克入境的11名個案為台灣近期出國比賽的空手道代表團，共22人，12月24日入境，已有半數11人染疫。據知，此次亞錦賽包括日本、香港 、泰國，有七、八個國家及地區選手返國後都傳出確診，香港代表隊選手受訪時抱怨當地觀眾忽視防疫 規定、不戴口罩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從哈薩克回台的空手道代表團在集中檢疫所第一次採檢，結果11人呈陽性反應，已將採驗樣本送至實驗室，確認病毒基因定序，最快這一兩天就有結果，初步研判為空手道比賽時近距離接觸，應在比賽場上接觸而造成人員互相傳染。

傳出部分隊職員染疫的台灣空手道代表隊，日前在哈薩克亞洲錦標賽獲得一銀二銅佳績，辜翠萍（左）在女子55公斤級獲得銀牌，是獎牌成色最好的選手。（圖：中華民國空手道協會提供）

台灣空手道代表隊上月出發參加杜拜世界錦標賽及哈薩克亞洲錦標賽，參加世錦賽的成員上月11日進行核酸檢測 ，全部陰性，於13日抵達杜拜；為亞錦賽備戰的成員，上月22日前往哈薩克，核酸檢測同樣是陰性。亞錦賽本月15日開始，中華隊亞錦賽斬獲一銀兩銅。全隊25日陸續接獲檢測陽性報告。

東京奧運帶回隊史第一面獎牌（銅牌）的「小清新」文姿云，11月中參加完世錦賽就轉戰哈薩克移地訓練並和中華隊會合，是24日一起回台的成員之一，她在聖誕節透過社群平台和粉絲報平安，表示自己在防疫旅館過節。

台灣代表團回台傳出染疫事件，是否影響明年杭州亞運前的出國移地訓練計畫？體育署副署長洪志昌表示，會等空手道明年訓練計畫後再評估，「現在要先把他們照顧好」。

昨天新增一例本土個案。羅一鈞表示，該名個案為新北市30多歲男性，Ct值為34，血清抗體陽性，未接種過新冠肺炎疫苗，研判為舊案，對社區威脅不大。該本土個案12月25日因陪病需求至醫院採檢而確診。