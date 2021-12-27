羅一鈞：境外移入個案暴增 今冬疫情險峻

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，直言今年冬天疫情險峻。（記者謝承恩／攝影）

Omicron 在全球肆虐，台灣已累計28例Omicron境外移入個案，皆是突破性感染。疾管署副署長羅一鈞昨天指出，今年7到11月境外移入有794例，是去年同期228例的3.5倍，直言今年秋冬是個「險峻季節」。

台北中國時報報導，羅一鈞表示，統計發現，12月14日春節檢疫專案以來的境外移入確診者多是留學生、海外工作者，和過去都是移工、漁工等不同，且經基因定序發現，近日境外移入除了多是Omicron，也多從高風險國家入境。他指出，這些個案一半以上Ct值偏低，病毒量非常高，是剛感染的「fresh case」，與Omicron掀起的新一波全球大流行密切相關。

羅一鈞表示，10月時台灣突破性感染者已逾五成，12月時達八成，預估到年底應會超過八成。

至於Omicron分析，羅一鈞表示，英國監測資料發現，Delta傳播力需要一周才能翻一倍，而Omicron僅需1.3至三天，更容易透過空氣、飛沫傳播，例如香港 在防疫 旅館群聚調查中發現，住斜對門的房客，即使來自不同國家，也會感染相同病毒株，推測可能同時開門，或是相近時間開門，因為病毒停留在走廊，導致開門時氣流交換，侵犯呼吸道。