機場新制航班延誤 檢疫7+7改6+8？陳時中：暫不考慮

指揮官陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置。（本報資料照片）

上海浦東機場 24日起防疫 趨嚴，導致航班大亂，因班機清消時間長，近日從浦東回台班機多有延誤，甚至延誤三小時以上，許多入住防疫旅館 民眾也受影響。台大兒童醫院院長黃立民建議，彈性修改春節檢疫規定，將原本「7+7」改成「6+8」或「5+9」。但指揮中心指揮官陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置。

綜合媒體報導，黃立民認為，民眾原訂住防疫旅館7日，若飛機晚一至兩天抵達，旅館未必能騰出空間；加上集中檢疫所及旅館訂房狀況時時變動，指揮中心未必能掌握。他建議通融延長在家檢疫時間，可要求主動回報、加強篩檢等防疫規範，同住家人也須配合規定。

不過，陳時中說，不考慮改成「6+8」，將研究如何因應與協調浦東機場新制；而目前「7+7」在檢疫第六天採檢，可找出大部分病患，即使遺漏掉個案，病毒量相對少。 他強調，疫情變化會影響很多人行程，若因航班導致需在防疫旅館多住一到兩天，多出來的天數仍需民眾自行負擔，畢竟便民和防疫無法兩全，還是只能選防疫。

長榮航空24日首日有兩班從浦東飛往松山及高雄的航班，因檢疫新規延誤，回台已逾機場宵禁時間，只好在隔天清晨轉降沒有宵禁的桃機，旅客連忙更改防疫旅館時間。

根據機場資訊，華航CI202前天表定晚上6時15分從浦東回松機，但晚上9時18分才到，長榮BR711前天表定下午3時35分從浦東抵桃機，晚上6時53分才到，皆延誤超過三小時。