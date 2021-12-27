我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

機場新制航班延誤 檢疫7+7改6+8？陳時中：暫不考慮

台灣新聞組／台北27日電
指揮官陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置。（本報資料照片）
指揮官陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置。（本報資料照片）

上海浦東機場24日起防疫趨嚴，導致航班大亂，因班機清消時間長，近日從浦東回台班機多有延誤，甚至延誤三小時以上，許多入住防疫旅館民眾也受影響。台大兒童醫院院長黃立民建議，彈性修改春節檢疫規定，將原本「7+7」改成「6+8」或「5+9」。但指揮中心指揮官陳時中表示，暫不考慮改變春節方案的天數配置。

綜合媒體報導，黃立民認為，民眾原訂住防疫旅館7日，若飛機晚一至兩天抵達，旅館未必能騰出空間；加上集中檢疫所及旅館訂房狀況時時變動，指揮中心未必能掌握。他建議通融延長在家檢疫時間，可要求主動回報、加強篩檢等防疫規範，同住家人也須配合規定。

不過，陳時中說，不考慮改成「6+8」，將研究如何因應與協調浦東機場新制；而目前「7+7」在檢疫第六天採檢，可找出大部分病患，即使遺漏掉個案，病毒量相對少。 他強調，疫情變化會影響很多人行程，若因航班導致需在防疫旅館多住一到兩天，多出來的天數仍需民眾自行負擔，畢竟便民和防疫無法兩全，還是只能選防疫。

長榮航空24日首日有兩班從浦東飛往松山及高雄的航班，因檢疫新規延誤，回台已逾機場宵禁時間，只好在隔天清晨轉降沒有宵禁的桃機，旅客連忙更改防疫旅館時間。

根據機場資訊，華航CI202前天表定晚上6時15分從浦東回松機，但晚上9時18分才到，長榮BR711前天表定下午3時35分從浦東抵桃機，晚上6時53分才到，皆延誤超過三小時。

防疫 旅館 機場

上一則

尼加拉瓜媒體：尼國總統沒收台灣捐贈資產 轉交北京

下一則

羅一鈞：境外移入個案暴增 今冬疫情險峻

延伸閱讀

陳建仁選北市長？江啟臣：陳時中恐又出局了 可再觀察

陳建仁選北市長？江啟臣：陳時中恐又出局了 可再觀察
Omicron來勢洶洶 專家：台下波疫情恐春節後爆發

Omicron來勢洶洶 專家：台下波疫情恐春節後爆發
最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷

最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷
陳時中「封麥後」元旦領唱國歌 在野批洗白

陳時中「封麥後」元旦領唱國歌 在野批洗白

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票