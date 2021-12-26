我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

台新增1本土病例 境外23例有11人為赴哈薩克代表團

記者楊雅棠／台北26日電
台灣26日新增一本土新冠病例，指揮中心研判為舊案。(圖：指揮中心提供)
台灣26日新增一本土新冠病例，指揮中心研判為舊案。(圖：指揮中心提供)

台灣今天新增一名本土個案，另有23例境外移入個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名本土個案Ct值為34，血清抗體陽性，研判為舊案，對社區威脅不大。

羅一鈞表示，本土個案，案17026，為30多歲本國籍男性，未接種過新冠肺炎疫苗，2月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診，二採PCR檢驗陰性，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。

另外，新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於今(2021)年12月19日至12月24日。

其中，自哈薩克入境的11例個案為台灣近期出國比賽的運動代表團。羅一鈞表示，該團共22人，12月24日入境，於集中檢疫所第一次採檢便驗出11名陽性個案，後續將針對這些個案定序，確認變異株；其餘團員則在集中檢疫所轉為隔離者。

羅一鈞也表示，前幾日確診的案16983，也定序出Omicron變異株。該案於12月17日自美國入境，24日確診。

指揮中心統計，截至目前台灣累計4,873,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,853,506例排除)，其中16,915例確診，分別為2,261例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

口罩 疫苗 防疫

上一則

扁問為何非竹竹併？ 柯建銘：這是可理性討論的大事

下一則

江啟臣嗆游錫堃：民主若只剩多數決 可以把立法院廢了

延伸閱讀

台本土病例+1疑為舊案 空手道代表團11人赴哈薩克比賽確診

台本土病例+1疑為舊案 空手道代表團11人赴哈薩克比賽確診
Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁

Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁
27例Omicron 全是突破感染

27例Omicron 全是突破感染
台一夜再增11例Omicron 自8國入境 有9成剛落地就篩出

台一夜再增11例Omicron 自8國入境 有9成剛落地就篩出

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
因應疫情許多台人返台過年，許多旅居美國高端人才希望能找到好對象。示意畫面。（記者翁唯真／翻攝）

旅美台人趁年節回台「找對象」 不排斥為伴返台定居

2021-12-19 03:25
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動