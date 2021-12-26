上海防疫新規亂航班 台商返鄉「從月落等到日出」

中國大陸疫情拉警報，上海浦東機場自24日凌晨零時起加嚴防疫新措施，載客航班抵達後須加強清消，這也讓台灣飛往浦東的航班大亂。圖為出境旅客在桃園機場觀看航班資訊。（記者鄭超文／攝影）

Omicron來勢洶洶，春節疫情再升溫，上海浦東機場 前天凌晨零時起防疫 趨嚴，載客航班抵達後須加強清消，導致多數航班大亂，部分返鄉台商臨時更改航班、延後入住防疫旅館 ，機組員到旅客都人仰馬翻。台大兒童醫院長黃立民警告，集中檢疫所及防疫旅館若出現變動，恐造成連鎖效應，甚至影響春節檢疫出現防疫漏洞。

隨著中國大陸疫情升溫，加上春運、與明年2月的北京冬奧舉辦在即，大陸多個國際機場出入境已加強防疫措施。除了上海浦東機場，廣州白雲機場也於24日發布最新防疫規定，要求加強消毒流程與藥劑使用濃度；黑龍江哈爾濱機場也宣布，「萬無一失」守牢機場防線。

由於高雄小港機場、台北松山機場有宵禁規定，長榮航空昨天宣布，即日起至明年2月3日，長榮、立榮航空規畫松山飛往浦東、高雄飛往浦東航段將暫停載客服務，回程航班則正常起降。華航表示，載客航班將配合上海機場最新防疫規定，並視狀況調整後續班表安排。

桃園浦東往返航班均維持正常載客服務，但浦東飛桃園航班因清消而延誤。大陸新防疫措施導致今年春節返鄉充滿變數，打亂許多台商行程，徒增更多時間、金錢成本。

「飛松山機場的可能最氣，有人轉降桃園機場已經凌晨1時，許多人在大半夜拖著行李趕赴防疫旅館，入住時間還要再往後多加一天」。台商群組的這段抱怨文，宛如這次防疫大亂的冰山一角，今年返鄉過年的台商可能都是「受害者」。

有台商用「天下大亂」形容這次加嚴措施，影響所及至少在四個層面：返鄉航班大亂、防疫旅館延後、機組員排班混亂、機場防疫能量受挑戰。台商忍不住叫苦：「今年回家特別難」。

一位在大陸工作超過20年的台企幹部說，今年趕著返台的台幹最可憐，這些人不是台商大老闆，大多只是中高階「打工仔」，許多人擔心兩年除籍大限，一家老小的健保會受影響，因此趕著回家；沒想到先是台灣防疫旅館時程一改再改，最近大陸機場新措施，讓許多人臨時更改航班行程，原訂從小港機場返回大陸的高雄人還要搭高鐵趕到桃園機場搭機，有機位就算萬幸。

有台商反映，他搭乘24日航班從上海回台，表定當晚8時5分起飛，但起飛時間一再延後，直到25日上午6時許飛機才降落高雄小港機場，返鄉路「從月落盼到日出」。

「更可怕的是未知數。」有台商說，大陸不會公布真實原因，「官方說清消就是清消」，有些班機一清消就超過六小時，大家都只敢私下臆測，怕在群組一討論可能就被拉黑、關切。