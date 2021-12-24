台一夜再增11例Omicron 自8國入境 有9成剛落地就篩出

羅一鈞公布每周公布定序結果，上周共驗出4例Omicron個案，本周則檢出23例，累計共27例。(圖：指揮中心提供)

台灣今日雖無本土個案，但境外Omicron 變異株來勢洶洶！指揮中心公布，一夜再增11例Omicron個案，認為未來Omicron將超越Delta變異株 ，目前邊境 要維持嚴管，並加強變異株篩檢。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布每周公布定序結果，上周共驗出4例Omicron個案，本周則檢出23例，累計共27例。

他表示，這27例中，包含昨晚增加11例，分別自歐美等八國入境，其中入境採檢有25例，有2人進入防疫旅館，且有症狀採陽性驗出，認為邊境攔截時機點相對早期。

此外，這27人都是突破性感染，第二劑接種到確診間隔約4.9個月，且各種疫苗廠牌都有，包含有接種三劑BNT者有12例、莫德納5例、AZ疫苗4例，其餘6例則是採混打接種。

而症狀部分，這27人中有14人屬於有症狀，其餘外無症狀。最多症狀是喉嚨痛乾癢或喉嚨沙啞，共有8人，第二名則是咳嗽5人 ，其他3人則出現頭痛情形。

羅一鈞說，其中有一人味覺異常，同時也有咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等，且病毒量較高，Ct值18，屬於較特別的情況。而除了Omicron變異株外，本周也驗出14例Delta變異株，較多自越南、柬埔寨等東南亞入境，也有英、美、印度愛爾蘭。

他說，全球趨勢顯示Delta變異株跟Omicron一起流行，但未來Omicron可能會超越Delta，尤其在疫情流行地方更是如此，國內七加七、十加四都會進行檢疫，目前邊境仍要嚴管，並加強變異株檢測。